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- 17 Şub 2021 - 17:18 G: 17 Şub 2021 - 17:25

İşçiye 1420 Lira Ödeniyor! İşçi Ödeme Almak İçin Başvuru Nasıl Yapabilir, Şartları Nelerdir?

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 ile mücadelede birçok önlem alındı. Önlemler kapsamında işverene destekler de başladı. Ödeme alma başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Covid-19 salgın sürecinin ekonomik yansımalarına bağlı olarak bu süreçte işçi ve işveren arasındaki ilişkide birçok farklı değişim yaşandı. Salgın sürecinde birçok işletme ekonomik kayıp yaşadığı için işverenlere normal dönemlerden daha farklı haklar tanındı. Bununla beraber işçilere de devlet çeşitli maddi destekler sundu. Covid-19 salgın sürecinde devlet işverene, işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanıdı.

Normal süreçlerde ücretsiz izin sadece işçinin talebi ve onayı ile verilebiliyorken, salgın sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşanan işletmecilere işçi onayına gerek olmadan ücretsiz izne çıkarma hakkı tanında. İşverenlere verilen bu ücretsiz izne çıkarma bir noktada fesih yerine geçmekle beraber devlet bu durumdan mağdur olan işçiler için de nakdi destek sağlamaya başladı. Covid-19 salgın dönemine özel olarak verilen bu nakdi desteğin miktarı 2021 yılında 1420 lirayı buluyor.

17 Şub 2021 - 17:18 - Ekonomi

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