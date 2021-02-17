18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil?

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışlarından kaynaklı okulların tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Yoğun kar yağışlarının yaşanması nedeni ile 15 şubat günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim geçtiğimiz günlerde birçok ilde ertelenmişti. Yüz yüze eğitimin 17 şubat tarihine kadar ertelendiğinin açıklanması üzerine birçok ilde kar yağışlarının devam etmesi okulların verdiği tatillerin devam edip etmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Yüz yüze eğitimin 18 şubat günü başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu.

2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi Covid-19 salgınından kaynaklı olarak online olarak yapılmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmalarının hız kazanmasına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı, 25 ocak 2021 tarihinde biten ilk dönemin ardından 15 şubat 2021 tarihinde başlayacak ikinci dönemde okulların açılacağını ve yüz yüze eğitimin geçileceğini açıklamıştı. Bununla beraber geçtiğimiz cuma günü başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışları nedeni ile yüz yüze eğitimin başlayacağı 15 şubat tarihi 2 gün ertelenmişti. Kar yağışları nedeni ile ulaşımda çeşitli tehlikelerin bulunmasından kaynaklı ertelenen yüz yüze eğitimin 18 şubat çarşamba günü devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.