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- 17 Şub 2021 - 17:29 G: 17 Şub 2021 - 17:35

Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa Karakteri Ayrılıyor! Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkartı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak...

FOX TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisinden yeni bir ayrılık kararı geldi. Dizinin yayınlanan son bölüm fragmanında Ali Vefa’nın o halleri, milyonları büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Herkes o fragmana ardı arkası kesilmeyen yorumlar atarak son zamanlarda diziden ayrılan isimlerin haddi hesabı olmadığını ifade etti. Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca’nın ölümü en çok Ali Vefa’yı yaraladı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Hazal Türesan ve Merve Bulut gibi birçok oyuncunun yer aldığı Mucize Doktor dizisinden çıkan ayrılık kararı tüm dengeleri değiştirdi. Dizinin başarılı oyuncularından birisi olan Reha Özcan ayrılmış ve seyirci isyan bayrağını kaldırmıştı. Fakat bu seferki ayrılık çok daha derinden geldi. Ali Vefa’nın Adil Hoca’dan sonra büyük bir yıkım yaşaması onu yataklara düşürdü.

Yayınlandığı ilk günden bu yana son derece başarılı işlere imza atan ve ekranlarda büyük bir yankı uyandıran Mucize Doktor dizisi, son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımını yayımladı. Adil Hoca’nın çok acı bir ölümle diziden ayrılması en çok Ali Vefa’yı etkilemiş ve herkes onun haline çok üzüldüğünü ifade etmişti. Ali Vefa bu ölüm acısını kaldıramadı…

17 Şub 2021 - 17:29 Ankara- Dizi Haberleri

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