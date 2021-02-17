Ankara Haftalık Koronavirüs Tablosu Açıklandı! Hangi İllerde Koronavirüs Vaka Sayısı Azaldı? Yerli Aşıda Son Durum Nedir?

Sağlık Bakanlığı illere göre vaka sayılarında yaşanan değişimleri açıklamaya devam ediyor. Bugün gerçekleşen kabine toplantısında da ele alınacak olan vaka sayılarındaki değişimler kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesi noktasında da önemli bir yerde duruyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan vaka sayısı açıklamalarında farklı bir sistemin kullanılması ise şaşkınlık yarattı. İl il net vaka sayılarının yerine illerde 7 günlük 100 bin kişiye oranlara açıklanan vaka sayılarının, açıklanma biçimi vatandaşları hem şaşırttı hem de tartışmalara yol açtı. İllerin nüfusuna göre salgının boyutlarının anlaşılması için geçilen yeni sistemde nüfusa göre en çok vakaya sahip il ise İstanbul oldu. Açıklanan yeni tabloya göre hangi illerde vaka sayılarının düştüğü, hangi illerde durumun kritik olduğu ve tablonun alınacak kısıtlama kararlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.