Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler…

Aynı kanaldaki farklı yapımların birbirlerine oyuncu transferi yapması seyirci tarafından “Dizi neredeyse birleşecek” yorumunu yaptırdı. Sevilen diziler arasında yerini alan Ramo ve Arıza dizisinde boy gösteren oyuncular resmen yer değiştirdi. Önceki haftalarda seyircilerin karşısına çıkan Halef karakteri yeni projesinde kendisini göstermişti.

Balaban isimli karaktere hayat vererek seyircilerin karşısına Arıza dizisiyle çıkan o isimse aynı kanalda fakat farklı dizilerde yer alacağı açıklandı. Hemen hemen aynı çizgide ilerleyen dizilerin izleyicisi de birbirine benzerlik gösteriyor. Ramo ve Arıza dizilerindeki aksiyon ve gerilim sahneleri sevenlerine büyük bir şaşkınlık yaşatıyor.