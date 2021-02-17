Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler…
Show TV’nin en sevilen dizileri arasında yerini alan Arıza ve Ramo dizisinde yaşanılan oyuncu transferleri dikkatleri üzerine çekiyor. Başka kanallardan ve başka dizilerden sık sık oyuncu transferleri yapan dizinin aynı kanaldan, farklı yapımdan oyuncu transferi yapması milyonları şoka uğrattı.
Aynı kanaldaki farklı yapımların birbirlerine oyuncu transferi yapması seyirci tarafından “Dizi neredeyse birleşecek” yorumunu yaptırdı. Sevilen diziler arasında yerini alan Ramo ve Arıza dizisinde boy gösteren oyuncular resmen yer değiştirdi. Önceki haftalarda seyircilerin karşısına çıkan Halef karakteri yeni projesinde kendisini göstermişti.
Balaban isimli karaktere hayat vererek seyircilerin karşısına Arıza dizisiyle çıkan o isimse aynı kanalda fakat farklı dizilerde yer alacağı açıklandı. Hemen hemen aynı çizgide ilerleyen dizilerin izleyicisi de birbirine benzerlik gösteriyor. Ramo ve Arıza dizilerindeki aksiyon ve gerilim sahneleri sevenlerine büyük bir şaşkınlık yaşatıyor.
17 Şub 2021 - 17:51 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.