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- 17 Şub 2021 - 17:51 G: 17 Şub 2021 - 17:55

Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler…

Show TV’nin en sevilen dizileri arasında yerini alan Arıza ve Ramo dizisinde yaşanılan oyuncu transferleri dikkatleri üzerine çekiyor. Başka kanallardan ve başka dizilerden sık sık oyuncu transferleri yapan dizinin aynı kanaldan, farklı yapımdan oyuncu transferi yapması milyonları şoka uğrattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aynı kanaldaki farklı yapımların birbirlerine oyuncu transferi yapması seyirci tarafından “Dizi neredeyse birleşecek” yorumunu yaptırdı. Sevilen diziler arasında yerini alan Ramo ve Arıza dizisinde boy gösteren oyuncular resmen yer değiştirdi. Önceki haftalarda seyircilerin karşısına çıkan Halef karakteri yeni projesinde kendisini göstermişti.

Balaban isimli karaktere hayat vererek seyircilerin karşısına Arıza dizisiyle çıkan o isimse aynı kanalda fakat farklı dizilerde yer alacağı açıklandı. Hemen hemen aynı çizgide ilerleyen dizilerin izleyicisi de birbirine benzerlik gösteriyor. Ramo ve Arıza dizilerindeki aksiyon ve gerilim sahneleri sevenlerine büyük bir şaşkınlık yaşatıyor.

17 Şub 2021 - 17:51 Ankara- Dizi Haberleri

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