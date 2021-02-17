Esra Erol’da Evlat İmtihanı! Acılı Anne Öz Evladı Karşısında Çaresiz Kaldı! Aklına Gelmeyen Başına Geldi… Orta Yol Sağlanacak mı?

Yayınlan 16 Şubat tarihli programda Suna’nın annesi, Suna onu reddedince fenalık geçirmişti. Bunun üzerine reddeden Suna kalkıp annesine sarılmıştı. Bu anları gören seyirciler, çok mutlu olmuşlar, Suna’nın annesi Bereket Hanımla sorunu kalmadığını düşünmüşlerdi. Fakat beklenilen olmadı… Yeni bölümde işler tam tersine çevrildi. Bereket Hanım ise bu konu hakkında “Benim aklıma gelmeyen başıma geldi” sözlerini dile getirdi.

Binlerce kişinin katıldığı Esra Erol programında orta yol sağlanmaya çalışılıyor. Programa konuk olarak katılan ve sorunlarını çözmek isteyen kişiler Esra Erol’dan yardım istiyorlar. Bereket Hanımda kızı Suna’nın kayıp olduğundan bahsederek Esra Erol’dan ve başarılı ekibinden yardım istemişti. Suna ise annesiyle yüzleşmek için programa katılmıştı.