Esra Erol’da Evlat İmtihanı! Acılı Anne Öz Evladı Karşısında Çaresiz Kaldı! Aklına Gelmeyen Başına Geldi… Orta Yol Sağlanacak mı?
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol’da hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Farklı olayların yaşandığı programda bugün ele alınan konuysa evden kaçarak giden Suna’nın hikayesiydi. Sevilen programda ele alınan konu dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol’un bile “İnsanın evladı ile imtihanı daha zor oluyor” dediği konuda Bereket Hanım’ın öz evladı olan Suna’nın kararı ise şok etti…
Yayınlan 16 Şubat tarihli programda Suna’nın annesi, Suna onu reddedince fenalık geçirmişti. Bunun üzerine reddeden Suna kalkıp annesine sarılmıştı. Bu anları gören seyirciler, çok mutlu olmuşlar, Suna’nın annesi Bereket Hanımla sorunu kalmadığını düşünmüşlerdi. Fakat beklenilen olmadı… Yeni bölümde işler tam tersine çevrildi. Bereket Hanım ise bu konu hakkında “Benim aklıma gelmeyen başıma geldi” sözlerini dile getirdi.
Binlerce kişinin katıldığı Esra Erol programında orta yol sağlanmaya çalışılıyor. Programa konuk olarak katılan ve sorunlarını çözmek isteyen kişiler Esra Erol’dan yardım istiyorlar. Bereket Hanımda kızı Suna’nın kayıp olduğundan bahsederek Esra Erol’dan ve başarılı ekibinden yardım istemişti. Suna ise annesiyle yüzleşmek için programa katılmıştı.
17 Şub 2021 - 18:49 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.