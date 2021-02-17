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- 17 Şub 2021 - 19:11 G: 17 Şub 2021 - 19:18

Survivor Parkurlarından Derin Aşka! Nikah Masasına Oturmaya Karar Verdiler! Nisa Bölükbaşı…

Survivor 2020 sezonunda yer alan yarışmacılar programın bitmesinin ardından uzun süre gündemde kalmış ve haklarında birçok iddia çıkmıştı. Programın başarılı isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın aşkı ise sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. İkilinin özel görüntüleri yayılmış ve herkes sevgili olduğunu anlamıştı. Çift sevgililiğin ardından evlilik kararı aldı. O kararda Nisa’nın gerekçesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süredir gündemde yer alan isimlerden olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 sezonunda yarışmacı adaylar arasında olmalarıyla beraber isimlerini tüm Türkiye’ye duyurmuşlardı. İkilinin Survivor’daki halleri dikkatlerden kaçmazken programın bitiminde sevgili olmaları herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Nisa ve Barış’tan evlilik açıklaması gecikmedi.

Survivor 2020 sezonunun bitmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Nisa Bölükbaşı, Bi’ Başka’da programında İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Survivor yarışmasına katılımının ardından sıkı bir takipçi kazanan Nisa Bölükbaşı’nın açıklamaları gündemde deprem etkisi yarattı. Barış Murat Yağcı ile evlilik düşündüğünü ifade eden ünlü isim bunun için tek bir gerekçesi olduğunu dile getirdi.

17 Şub 2021 - 19:11 Ankara- Magazin

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