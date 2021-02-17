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- 17 Şub 2021 - 20:20 G: 17 Şub 2021 - 20:26

Müge Anlı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Kişi İzliyor Ama Bu Gerçeği Bilmiyor! Meğer Müge Anlı...

ATV ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu koltuğunda oturan Müge Anlı, bugüne kadar elde ettiği başarılarla beraber tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmiş ve ekranlarda oldukça sıkı bir izlenim kazanmıştı. Hala başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Müge Anlı hakkında son derece büyük bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Müge Anlı neler yaşamış neler…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Milyonlarca kişinin soluksuz izlediği Müge Anlı, gazetecilik hayatına başladığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta bir açıklamasında daha ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında arkadaşlarının kendisine, “Senden çok iyi bir gazeteci olur!” sözlerini dile getirdiğini aktaran Müge Anlı, herkesi şaşkına çevirmişti. Başarısına başarı eklemeye devam eden ünlü sunucu hakkında son derece çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Müge Anlı, televizyon kariyerine ilk olarak magazin programları ile başladığı ortaya çıktı. Daha sonra sunuculuğa geçen ünlü gazetecinin kariyer basamaklarını büyük bir hızla tırmandığı milyonların şahit olduğu bir olaydı. 1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile dünya evine giren Müge Anlı, evliliğine 2008 yılında son vermişti. Boşanma sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi.

17 Şub 2021 - 20:20 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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