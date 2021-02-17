Sefirin Kızı Dizisinden Ayrıldı, Kısmeti Açıldı! O Dizinin Teklifini 'Elinin Tersiyle' İtti! Kafasında Farklı Projeler Var!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisinde yer alan Uraz Kaygılaroğlu’nun diziden ayrılışı büyük yankı uyandırmıştı. Günlerce sosyal medyanın gündeminde kalan Uraz Kaygılaroğlu’nun Sefirin Kızı dizisinden ayrılışı özellikle sevenlerini çok üzmüştü. Sefirin Kızı dizisinde hayat vermiş olduğu Gediz karakteri sevenlerimin akıllarına kazınmıştı. Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından Kanal D ekranlarından gelen teklifi 'elinin tersiyle' itti...
Pazartesi günlerinin en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Gediz karakteri akıllara kazınmıştı. Daha diziden ayrılışına birçok seveni alışamadı derken Kanal D ekranlarında kısa bir süre sonra sevenleriyle buluşacak olan Camdaki Kız'dan Uraz Kaygılaroğlu’na teklif gitmişti. Fakat teklifi reddettiği ortaya resmen çıktı.
Sefirin Kızı dizisinde gösterdiği performansın yanında büyük bir kitleye kendini sevdiren Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni diziyi reddettiği ortaya resmen çıktı. Kanal D ekranlarından, Kırmızı Oda gibi köklü bir diziye rakip olacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Camdaki Kız'dan esinlenerek seyirci karşısına çıkacak.
17 Şub 2021 - 21:53 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.