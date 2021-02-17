Sefirin Kızı Dizisinden Ayrıldı, Kısmeti Açıldı! O Dizinin Teklifini 'Elinin Tersiyle' İtti! Kafasında Farklı Projeler Var!

Pazartesi günlerinin en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Gediz karakteri akıllara kazınmıştı. Daha diziden ayrılışına birçok seveni alışamadı derken Kanal D ekranlarında kısa bir süre sonra sevenleriyle buluşacak olan Camdaki Kız'dan Uraz Kaygılaroğlu’na teklif gitmişti. Fakat teklifi reddettiği ortaya resmen çıktı.

Sefirin Kızı dizisinde gösterdiği performansın yanında büyük bir kitleye kendini sevdiren Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni diziyi reddettiği ortaya resmen çıktı. Kanal D ekranlarından, Kırmızı Oda gibi köklü bir diziye rakip olacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Camdaki Kız'dan esinlenerek seyirci karşısına çıkacak.