Survivor'da Şok İfşa! O Oyunun Kazanan Tarafı Ortaya Çıktı! Masterchef Kahini, Survivor'ı Ele Geçirdi!
Son zamanların sosyal medyada en çok etkileşim alan programlarından birisi olan Survivor, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma programında gündeme gelen olaylar izleyici tarafından yakın takibe alınırken, sosyal medyada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Masterchef Türkiye’nin kahini bu seferde Survivor’ı ele geçirdi. Yeni bölümde oynanacak oyun hakkında son derece iddialı sözler söyleyen kahin, şimdiden seyircinin ilgi odağı oldu.
Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yapılan Survivor, yayın hayatında son derece önemli olaylarla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışma programında oynanan oyunlar seyirci üzerinde büyük bir yankı uyandırırken milyonlarca kişi oyunu hangi takımın alacağını merakla bekliyor. Fakat bazen öyle şeyler oluyor ki sosyal medya kullanıcıları Survivor hakkında yapılan ifşaları duydukları zaman şaşkınlığına engel olamıyor. Survivor ifşacısı oynanacak olan ödül oyunu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.
Masterchef Türkiye’nin yayınlandığı sıralarda sık sık gündemde olan ve programı ifşalayan kahin, şimdilerde Survivor hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Oynanacak oyun hakkında önceden bilgi veren ifşacı, Survivor’ın yeni bölümünde ödül oyununda hangi takımın galip olacağını dile getirdi. Bu bilgiyle beraber seyirci yarışma programının bir an önce başlamasını istedi. Fakat oyunu kim kazanacak diye değil yarışmacıların performanslarını görmek için.
18 Şub 2021 - 13:11 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.