Survivor'da Şok İfşa! O Oyunun Kazanan Tarafı Ortaya Çıktı! Masterchef Kahini, Survivor'ı Ele Geçirdi!

Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yapılan Survivor, yayın hayatında son derece önemli olaylarla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışma programında oynanan oyunlar seyirci üzerinde büyük bir yankı uyandırırken milyonlarca kişi oyunu hangi takımın alacağını merakla bekliyor. Fakat bazen öyle şeyler oluyor ki sosyal medya kullanıcıları Survivor hakkında yapılan ifşaları duydukları zaman şaşkınlığına engel olamıyor. Survivor ifşacısı oynanacak olan ödül oyunu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

Masterchef Türkiye’nin yayınlandığı sıralarda sık sık gündemde olan ve programı ifşalayan kahin, şimdilerde Survivor hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Oynanacak oyun hakkında önceden bilgi veren ifşacı, Survivor’ın yeni bölümünde ödül oyununda hangi takımın galip olacağını dile getirdi. Bu bilgiyle beraber seyirci yarışma programının bir an önce başlamasını istedi. Fakat oyunu kim kazanacak diye değil yarışmacıların performanslarını görmek için.