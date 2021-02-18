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- 18 Şub 2021 - 16:51 G: 18 Şub 2021 - 16:56

Çukur Dizisinde Para Şoku! Her Oyuncu Bir Ayda Villa Sahibi Oluyor! Paraya Para Demiyorlar... Her Bölüm Bir Servet!

Ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Çukur, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen her bölümüyle reyting rekorları kıran dizi, sosyal medyadan da oldukça fazla etkileşim alıyor. Kadroda yer alan oyuncular ise başarılı performanslarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor. Çukur dizisinin oyuncuları hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi oyuncuların aldığı rakamlar karşısında paraya para demediklerini dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Necip Memilli, Damla Sönmez, Mustafa Kırantepe, Ercan Kesal ve Nur Sürer gibi birçok ismin yer aldığı Çukur dizisi, yayınlandığı günlerin reyting rekorlarını kırıyor. Bunun yanı sıra dizideki oyuncuların bölüm başına aldıkları meblağlar sosyal medya gündeminin altını üstüne getirdi.

Uzun süredir ekranlarda olan ve her bölümünde yeni bir olaya giriş yapan Çukur dizisi oyuncularının aldığı meblağlar ortaya çıkınca milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı. Oyuncuların aldığı ücretler hakkında sosyal medyada paylaşım yapan seyirci, Çukur dizisinin milyarder bir yapım olduğunu dile getirdi. Çukur bu sefer yayınladığı bölümüyle değil, oyuncuların aldığı paralarla sosyal medyada gündem oldu.

18 Şub 2021 - 16:51 Ankara- Magazin

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