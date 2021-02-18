Çukur Dizisinde Para Şoku! Her Oyuncu Bir Ayda Villa Sahibi Oluyor! Paraya Para Demiyorlar... Her Bölüm Bir Servet!

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Necip Memilli, Damla Sönmez, Mustafa Kırantepe, Ercan Kesal ve Nur Sürer gibi birçok ismin yer aldığı Çukur dizisi, yayınlandığı günlerin reyting rekorlarını kırıyor. Bunun yanı sıra dizideki oyuncuların bölüm başına aldıkları meblağlar sosyal medya gündeminin altını üstüne getirdi.

Uzun süredir ekranlarda olan ve her bölümünde yeni bir olaya giriş yapan Çukur dizisi oyuncularının aldığı meblağlar ortaya çıkınca milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı. Oyuncuların aldığı ücretler hakkında sosyal medyada paylaşım yapan seyirci, Çukur dizisinin milyarder bir yapım olduğunu dile getirdi. Çukur bu sefer yayınladığı bölümüyle değil, oyuncuların aldığı paralarla sosyal medyada gündem oldu.