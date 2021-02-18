Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yerini alan Ebru Polat son paylaşımıyla kışı yaza çevirdi. 1,5 milyon takipçisi olan Ebru Polat’ın her paylaşımıysa sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. 37 yaşında olan güzel popçu sosyal medya üzerinden gerek müziklerini gerekse hayatından paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Cesur pozlarıyla kendisinden sık sık bahsettiren Ebru Polat son dönemlerde yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Ebru Polat’ın o paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni geldi. Kısa bir süre önce dekolteli giyimiyle kendi markasını tanıtan ünlü popçu gözleri üzerine çevirdi.
Kendi markasının ürünlerini tanıtan Ebru Polat, kıyafetleri tarafından birçok tepki toplamıştı. Bunun üzerine açıklama yapmıştı. Bir kadın takipçisi “Bu kadın bana o kadar açık giyiniyor ki, hiçbir dekoltesi çekici olmuyor. Ortalık malı gibi…” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Ebru Polat ise çok sert bir açıklama yapmış ve günlerce magazin sayfalarında kalmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.