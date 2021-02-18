Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!

Cesur pozlarıyla kendisinden sık sık bahsettiren Ebru Polat son dönemlerde yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Ebru Polat’ın o paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni geldi. Kısa bir süre önce dekolteli giyimiyle kendi markasını tanıtan ünlü popçu gözleri üzerine çevirdi.

Kendi markasının ürünlerini tanıtan Ebru Polat, kıyafetleri tarafından birçok tepki toplamıştı. Bunun üzerine açıklama yapmıştı. Bir kadın takipçisi “Bu kadın bana o kadar açık giyiniyor ki, hiçbir dekoltesi çekici olmuyor. Ortalık malı gibi…” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Ebru Polat ise çok sert bir açıklama yapmış ve günlerce magazin sayfalarında kalmıştı.