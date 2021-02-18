Pınar Altuğ Savaşçı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Görüşmeler Yapıldı, Diziye mi Katılıyor? Çocuklar Duymasın'dan Savaşçı'ya...
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve milyonların gözde isimlerinden birisi olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında zaman zaman yeni açıklamalara yer veriyor. Geçtiğimiz günlerde kısa bir röportaj yapan ünlü oyuncu, Çocuklar Duymasın dizisinden Savaşçı’ya kadar birçok açıklama yaptı. Özellikle Tamer Karadağlı’ya değinen Pınar Altuğ, tüm dikkatleri üzerine çekti. Artık Çocuklar Duymasın’dan Savaşçı’ya…
Geride bıraktığımız gün gazetecilerle kısa bir röportaj yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki partneri Tamer Karadağlı hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun açıklamaları gündemde yankı uyandırırken, Savaşçı kadrosuna dahil olduğu haberleri tüm dengeleri değiştirdi. Pınar Altuğ ve Savaşçı dizisinin bu hamlesi akılları allak bullak etti. Neler oluyor?
Alışveriş merkezinde sık sık muhabirlere yakalanan isimlerden birisi olan Pınar Altuğ, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. O esnada karavan tatili hakkında da detaylara değinen Pınar Altuğ, bundan sonra yazın tekne kışın karavan yaşantısı süreceklerini ifade etti. Tamer Karadağlı hakkında detaya değinmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
18 Şub 2021 - 17:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.