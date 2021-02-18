Pınar Altuğ Savaşçı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Görüşmeler Yapıldı, Diziye mi Katılıyor? Çocuklar Duymasın'dan Savaşçı'ya...

Geride bıraktığımız gün gazetecilerle kısa bir röportaj yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki partneri Tamer Karadağlı hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun açıklamaları gündemde yankı uyandırırken, Savaşçı kadrosuna dahil olduğu haberleri tüm dengeleri değiştirdi. Pınar Altuğ ve Savaşçı dizisinin bu hamlesi akılları allak bullak etti. Neler oluyor?

Alışveriş merkezinde sık sık muhabirlere yakalanan isimlerden birisi olan Pınar Altuğ, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. O esnada karavan tatili hakkında da detaylara değinen Pınar Altuğ, bundan sonra yazın tekne kışın karavan yaşantısı süreceklerini ifade etti. Tamer Karadağlı hakkında detaya değinmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.