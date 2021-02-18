Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Şub 2021 - 17:59 G: 18 Şub 2021 - 18:05

Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!"

Son zamanlarda sık sık tatile giden Serenay Sarıkaya, uzun süre önce Kaz Dağları’na gitmiş ve daha birkaç hafta önce İstanbul’a dönmüştü. Yoğun kar yağışının ardından soluğu Maldivler’de alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Fakat Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’de kaldığı otelin fiyatını duyanlar büyük bir şok yaşadı. O paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun paraya para demediğini ifade etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süredir dinlenmede olan ve ekranlarda boy göstermeyen ünlü oyuncunun son günlerde sürekli tatili çıkması dikkatlerden kaçmadı. Kaz Dağları’nın ardından Maldivler tatiline giden Serenay Sarıkaya, kaldığı otelin bir gecelik fiyatıyla milyonların dudaklarını uçuklattı. Ünlü oyuncunun otel fiyatı gündemde yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları Serenay Sarıkaya’nın bir geceye 12 asgari ücretli maaşı saydığını dile getirdi.

En son dijital platform olan Netflix’in Fi dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya o projenin ardından yeni bir projeye imza atmamış ve uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. Son günlerde ise ünlü oyuncunun yeniden Netflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle seyirci karşısına çıkacağı konuşulmaya başladı. Bununla beraber Serenay Sarıkaya, Maldivler tatilinde kaldığı otelin fiyatıyla gündemde deprem etkisi yarattı.

18 Şub 2021 - 17:59 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!" mask
Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!"
Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi! mask
Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!
Çukur Dizisinde Para Şoku! Her Oyuncu Bir Ayda Villa Sahibi Oluyor! Paraya Para Demiyorlar... Her Bölüm Bir Servet! mask
Çukur Dizisinde Para Şoku! Her Oyuncu Bir Ayda Villa Sahibi Oluyor! Paraya Para Demiyorlar... Her Bölüm Bir Servet!
Serenay Sarıkaya'dan Yarı Çıplak Paylaşım! Kışı Yaza Çevirdi, O Paylaştı Sosyal Medya Yankılandı! "Cesaret!" mask
Serenay Sarıkaya'dan Yarı Çıplak Paylaşım! Kışı Yaza Çevirdi, O Paylaştı Sosyal Medya Yankılandı! "Cesaret!"
Çarkıfelek Yeniden Başlıyor! Mehmet Ali Erbil'in Kızı Resmen Duyurdu! "Parmaktan Sonra!" mask
Çarkıfelek Yeniden Başlıyor! Mehmet Ali Erbil'in Kızı Resmen Duyurdu! "Parmaktan Sonra!"
Hande Erçel, Kerem Bürsin'de Bulamadığı Mutluğu Sonunda Buldu! Sürekli Birlikte Olunca Soru İşaretleri Oluştu! O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi... mask
Hande Erçel, Kerem Bürsin'de Bulamadığı Mutluğu Sonunda Buldu! Sürekli Birlikte Olunca Soru İşaretleri Oluştu! O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi...
Demet Akalın'dan 5 Tane Ünlem Arka Arkaya Geldi! Sinir Krizini Sadece Arto'yla Paylaştı! Programda Söyledikleri Şok Etkisi Yarattı! mask
Demet Akalın'dan 5 Tane Ünlem Arka Arkaya Geldi! Sinir Krizini Sadece Arto'yla Paylaştı! Programda Söyledikleri Şok Etkisi Yarattı!
Seren Serengil Önce Alişan'ın Eşine, Sonra Alişan'a... Alişan'a 'Cahil' mi Demek İstedi? İşler Karışıyor! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Önce Alişan'ın Eşine, Sonra Alişan'a... Alişan'a 'Cahil' mi Demek İstedi? İşler Karışıyor! Neler Oluyor?
İbo Show'da O İtiraf Şok Etti! Tatlıses Açıklayıp, Duasını Dile Getirdi! Belki de Tek Temennisi Bu... mask
İbo Show'da O İtiraf Şok Etti! Tatlıses Açıklayıp, Duasını Dile Getirdi! Belki de Tek Temennisi Bu...
Hande Erçel Sosyal Medyayı Şok Etti! "İzin Vermiyorlar" Dedi, Instagram Çalkalandı! Neler Oluyor... mask
Hande Erçel Sosyal Medyayı Şok Etti! "İzin Vermiyorlar" Dedi, Instagram Çalkalandı! Neler Oluyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!" mask
Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!"
Sadakatsiz Dizisinde İfşa Şoku! Derin, Asya Hakkında Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Ölüm Senaryosunu Elleriyle Yazdı! Diziden Ayrılması An Meselesi… mask
Sadakatsiz Dizisinde İfşa Şoku! Derin, Asya Hakkında Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Ölüm Senaryosunu Elleriyle Yazdı! Diziden Ayrılması An Meselesi…
Esra Erol’da Gencecik Kız Ailesini Bırakıp 4 Çocuklu Başka Bir Aileye Sığındı! ‘İşe Gidiyorum’ Diye Çıktı, Defalarca Evden Kaçtı! “Sizde Kızınızı Kurtarın…” mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Ailesini Bırakıp 4 Çocuklu Başka Bir Aileye Sığındı! ‘İşe Gidiyorum’ Diye Çıktı, Defalarca Evden Kaçtı! “Sizde Kızınızı Kurtarın…”
Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!" mask
Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!"
Pınar Altuğ Savaşçı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Görüşmeler Yapıldı, Diziye mi Katılıyor? Çocuklar Duymasın'dan Savaşçı'ya... mask
Pınar Altuğ Savaşçı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Görüşmeler Yapıldı, Diziye mi Katılıyor? Çocuklar Duymasın'dan Savaşçı'ya...
Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir? mask
Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL