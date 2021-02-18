Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!"

Uzun süredir dinlenmede olan ve ekranlarda boy göstermeyen ünlü oyuncunun son günlerde sürekli tatili çıkması dikkatlerden kaçmadı. Kaz Dağları’nın ardından Maldivler tatiline giden Serenay Sarıkaya, kaldığı otelin bir gecelik fiyatıyla milyonların dudaklarını uçuklattı. Ünlü oyuncunun otel fiyatı gündemde yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları Serenay Sarıkaya’nın bir geceye 12 asgari ücretli maaşı saydığını dile getirdi.

En son dijital platform olan Netflix’in Fi dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya o projenin ardından yeni bir projeye imza atmamış ve uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. Son günlerde ise ünlü oyuncunun yeniden Netflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle seyirci karşısına çıkacağı konuşulmaya başladı. Bununla beraber Serenay Sarıkaya, Maldivler tatilinde kaldığı otelin fiyatıyla gündemde deprem etkisi yarattı.