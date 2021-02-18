Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!"
Son zamanlarda sık sık tatile giden Serenay Sarıkaya, uzun süre önce Kaz Dağları’na gitmiş ve daha birkaç hafta önce İstanbul’a dönmüştü. Yoğun kar yağışının ardından soluğu Maldivler’de alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Fakat Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’de kaldığı otelin fiyatını duyanlar büyük bir şok yaşadı. O paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun paraya para demediğini ifade etti.
Uzun süredir dinlenmede olan ve ekranlarda boy göstermeyen ünlü oyuncunun son günlerde sürekli tatili çıkması dikkatlerden kaçmadı. Kaz Dağları’nın ardından Maldivler tatiline giden Serenay Sarıkaya, kaldığı otelin bir gecelik fiyatıyla milyonların dudaklarını uçuklattı. Ünlü oyuncunun otel fiyatı gündemde yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları Serenay Sarıkaya’nın bir geceye 12 asgari ücretli maaşı saydığını dile getirdi.
En son dijital platform olan Netflix’in Fi dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya o projenin ardından yeni bir projeye imza atmamış ve uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. Son günlerde ise ünlü oyuncunun yeniden Netflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle seyirci karşısına çıkacağı konuşulmaya başladı. Bununla beraber Serenay Sarıkaya, Maldivler tatilinde kaldığı otelin fiyatıyla gündemde deprem etkisi yarattı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.