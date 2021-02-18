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- 18 Şub 2021 - 19:08 G: 18 Şub 2021 - 19:11

Esra Erol’da Gencecik Kız Ailesini Bırakıp 4 Çocuklu Başka Bir Aileye Sığındı! ‘İşe Gidiyorum’ Diye Çıktı, Defalarca Evden Kaçtı! “Sizde Kızınızı Kurtarın…”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programa Konya’dan katılan Durmuş ve Ayşe çifti, kızları Kübra’nın 2 aydır ortada olmadığını ve nereye gittiğini bilmediklerini ifade etti. Üniversite öğrencisi olan Kübra’nın 1 yıldır panik atak tedavisi gördüğünü belirten annesi Ayşe, kızının kendisini iyi hissetmesi için işe başladığını söyledi. Bununla beraber Kübra’nın evli olan Kadir T ve onun karısıyla aynı evde yaşadığı söylendi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

26 yıllık bir evliliği olan Durmuş Bey ve Ayşe Hanım, 3 çocukları olduğunu ve en küçüğün Kübra olduğunu ifade etti. Kızları Kübra’nın 20 Kasım 2020 tarihinde ‘işe gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyen anne – baba Kübra’nın daha öncede birkaç kez evden kaçtığını söyledi. Sağlık sorunlarından dolayı ilk işini bırakan ve daha sonra yeniden işe başlamak isteyen Kübra’nın ortadan kayboluşu anne ve babasını endişelendirdi.

20 Kasım 2020 tarihinde evden kaçan Kübra’dan 11 Ocak’ta haber aldığını söyleyen anne, “Bana bir fotoğraf attı. Kaşının üzerinde yarık vardı ve bana ‘evde fayansta kaydım gözüm şişti, beni Merve abla ve Kadir abi hastaneye götürdü’ dedi. Bunlar da Ankara’da yaşıyorlar!” sözlerini dile getirdi. Kızları için kayıp başvurusu yaptığını söyleyen anne kızının tekrar eve döndüğünü ama 19 Ocak’ta yeniden evden kaçtığını söyledi.

18 Şub 2021 - 19:08 Ankara- Dizi Haberleri

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