Sadakatsiz Dizisinde İfşa Şoku! Derin, Asya Hakkında Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Ölüm Senaryosunu Elleriyle Yazdı! Diziden Ayrılması An Meselesi…
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, dün akşam yayınladığı son bölümüyle beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Dizide yaşanan olaylar seyirciyi ekranlara kilitlerken binlerce kişi Derin’in o hamlesi karşısında büyük bir şok yaşadı. Volkan ve Asya’nın yeniden bir araya geldiğini fark eden Derin elindeki son kozunu yani Asya’nın bilinmeyen sırlarını bir bir ifşaladı. Yaşanan bu sahnenin ardından Derin resmen elleriyle ölüm senaryosunu yazdı. Neler oluyor?
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollere hayat verdiği Sadakatsiz dizisinin son bölümünde vakıf toplantısı için kadınlar bir araya geldi. Yapılan konuşmanın ardından masadan kalkan Asya, artık gitmesi gerektiğini ifade etti. Tam o sırada Derin, Asya’nın arkasından giderek Ali’nin iyi olup olmadığını sordu. Asya ise “Kurtulmak için yurt dışına göndermek istediğin çocuğun nasıl olduğundan sanane!” sözlerini dile getirdi.
Asya’nın verdiği cevabın ardından sinirlenen Derin, “Beni bu kadar dışlayamazsın! Ben onun ablası sayılırım!” ifadelerine yer verdi. Asya’ysa bu sözlere oldukça sinirlenerek, “Ali’yi bu kadar düşünüyor olsaydın annesine en ihtiyaç duyduğu zamanda onun aklına girmez ve yanında kalmasını sağlamazdın!” sözlerini dile getirdi.
18 Şub 2021 - 19:36 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.