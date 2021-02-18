Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!"
Başarılı sesiyle tüm Türkiye’nin bir anda tanıdığı ve sonrasında adım adım tırmandığı kariyer basamaklarıyla gündemde yankı uyandıran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında zaman zaman yeni paylaşımlar yaparak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru – cevap yapan ünlü şarkıcı, Cemal Can’ın sağlık durumu hakkında bilgi verirken aşkını ağzından kaçırdı. O sözlerin ardından binlerce kişi, “Sevgili mi oldular?” sorusuna yanıt aradı.
Uzun süredir gündemde olan ve geçtiğimiz günlerde yer aldığı projesinin setinde kas spazmı yaşayan Aleyna Tilki, zorlandığı bu süreçte evinde dinlenmeye özen gösterdiğini ifade etmişti. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini alan genç şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak farkında olmadan bir gerçeği ortaya çıkardı. Cemal Can hakkında açıklama yaparken aşkını ağzından kaçıran Aleyna Tilki, gündemde yankı uyandırdı.
Şarkıcılık kariyerinin ardından Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayımlanan ‘İşte Bu Benim Masalım’ adlı dizide başrole hayat veren Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabında takipçileriyle soru – cevap şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Birçok soruya cevap veren ve hayranlarının gönlünü fetheden güzel şarkıcı, Cemal Can hakkında da bir detaya değindi. O detay beraberinde yeni konuları getirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.