Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!"

Uzun süredir gündemde olan ve geçtiğimiz günlerde yer aldığı projesinin setinde kas spazmı yaşayan Aleyna Tilki, zorlandığı bu süreçte evinde dinlenmeye özen gösterdiğini ifade etmişti. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini alan genç şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak farkında olmadan bir gerçeği ortaya çıkardı. Cemal Can hakkında açıklama yaparken aşkını ağzından kaçıran Aleyna Tilki, gündemde yankı uyandırdı.

Şarkıcılık kariyerinin ardından Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayımlanan ‘İşte Bu Benim Masalım’ adlı dizide başrole hayat veren Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabında takipçileriyle soru – cevap şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Birçok soruya cevap veren ve hayranlarının gönlünü fetheden güzel şarkıcı, Cemal Can hakkında da bir detaya değindi. O detay beraberinde yeni konuları getirdi.