Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Şub 2021 - 20:10 G: 18 Şub 2021 - 20:15

Aleyna Tilki, Cemal Can'ın Sağlık Durumunu Dile Getirirken Aşkını Ağzından Kaçırdı! Sevgili mi Oldular? "Onu Çok Seviyorum!"

Başarılı sesiyle tüm Türkiye’nin bir anda tanıdığı ve sonrasında adım adım tırmandığı kariyer basamaklarıyla gündemde yankı uyandıran Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında zaman zaman yeni paylaşımlar yaparak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru – cevap yapan ünlü şarkıcı, Cemal Can’ın sağlık durumu hakkında bilgi verirken aşkını ağzından kaçırdı. O sözlerin ardından binlerce kişi, “Sevgili mi oldular?” sorusuna yanıt aradı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun süredir gündemde olan ve geçtiğimiz günlerde yer aldığı projesinin setinde kas spazmı yaşayan Aleyna Tilki, zorlandığı bu süreçte evinde dinlenmeye özen gösterdiğini ifade etmişti. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini alan genç şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak farkında olmadan bir gerçeği ortaya çıkardı. Cemal Can hakkında açıklama yaparken aşkını ağzından kaçıran Aleyna Tilki, gündemde yankı uyandırdı.

Şarkıcılık kariyerinin ardından Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayımlanan ‘İşte Bu Benim Masalım’ adlı dizide başrole hayat veren Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabında takipçileriyle soru – cevap şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Birçok soruya cevap veren ve hayranlarının gönlünü fetheden güzel şarkıcı, Cemal Can hakkında da bir detaya değindi. O detay beraberinde yeni konuları getirdi.

18 Şub 2021 - 20:10 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!" mask
Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!"
Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi! mask
Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!
Çukur Dizisinde Para Şoku! Her Oyuncu Bir Ayda Villa Sahibi Oluyor! Paraya Para Demiyorlar... Her Bölüm Bir Servet! mask
Çukur Dizisinde Para Şoku! Her Oyuncu Bir Ayda Villa Sahibi Oluyor! Paraya Para Demiyorlar... Her Bölüm Bir Servet!
Serenay Sarıkaya'dan Yarı Çıplak Paylaşım! Kışı Yaza Çevirdi, O Paylaştı Sosyal Medya Yankılandı! "Cesaret!" mask
Serenay Sarıkaya'dan Yarı Çıplak Paylaşım! Kışı Yaza Çevirdi, O Paylaştı Sosyal Medya Yankılandı! "Cesaret!"
Çarkıfelek Yeniden Başlıyor! Mehmet Ali Erbil'in Kızı Resmen Duyurdu! "Parmaktan Sonra!" mask
Çarkıfelek Yeniden Başlıyor! Mehmet Ali Erbil'in Kızı Resmen Duyurdu! "Parmaktan Sonra!"
Hande Erçel, Kerem Bürsin'de Bulamadığı Mutluğu Sonunda Buldu! Sürekli Birlikte Olunca Soru İşaretleri Oluştu! O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi... mask
Hande Erçel, Kerem Bürsin'de Bulamadığı Mutluğu Sonunda Buldu! Sürekli Birlikte Olunca Soru İşaretleri Oluştu! O Paylaşım Her Şeyi Ele Verdi...
Demet Akalın'dan 5 Tane Ünlem Arka Arkaya Geldi! Sinir Krizini Sadece Arto'yla Paylaştı! Programda Söyledikleri Şok Etkisi Yarattı! mask
Demet Akalın'dan 5 Tane Ünlem Arka Arkaya Geldi! Sinir Krizini Sadece Arto'yla Paylaştı! Programda Söyledikleri Şok Etkisi Yarattı!
Seren Serengil Önce Alişan'ın Eşine, Sonra Alişan'a... Alişan'a 'Cahil' mi Demek İstedi? İşler Karışıyor! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Önce Alişan'ın Eşine, Sonra Alişan'a... Alişan'a 'Cahil' mi Demek İstedi? İşler Karışıyor! Neler Oluyor?
İbo Show'da O İtiraf Şok Etti! Tatlıses Açıklayıp, Duasını Dile Getirdi! Belki de Tek Temennisi Bu... mask
İbo Show'da O İtiraf Şok Etti! Tatlıses Açıklayıp, Duasını Dile Getirdi! Belki de Tek Temennisi Bu...
Hande Erçel Sosyal Medyayı Şok Etti! "İzin Vermiyorlar" Dedi, Instagram Çalkalandı! Neler Oluyor... mask
Hande Erçel Sosyal Medyayı Şok Etti! "İzin Vermiyorlar" Dedi, Instagram Çalkalandı! Neler Oluyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz Dizisinde İfşa Şoku! Derin, Asya Hakkında Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Ölüm Senaryosunu Elleriyle Yazdı! Diziden Ayrılması An Meselesi… mask
Sadakatsiz Dizisinde İfşa Şoku! Derin, Asya Hakkında Her Şeyi Bir Bir Anlattı! Ölüm Senaryosunu Elleriyle Yazdı! Diziden Ayrılması An Meselesi…
Esra Erol’da Gencecik Kız Ailesini Bırakıp 4 Çocuklu Başka Bir Aileye Sığındı! ‘İşe Gidiyorum’ Diye Çıktı, Defalarca Evden Kaçtı! “Sizde Kızınızı Kurtarın…” mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Ailesini Bırakıp 4 Çocuklu Başka Bir Aileye Sığındı! ‘İşe Gidiyorum’ Diye Çıktı, Defalarca Evden Kaçtı! “Sizde Kızınızı Kurtarın…”
Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!" mask
Serenay Sarıkaya Paraya Para Demiyor! 12 Asgari Ücretlinin Maaşını Tek Geceye Sığdırdı! "Bizde Yaşıyoruz Sanıyoruz!"
Pınar Altuğ Savaşçı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Görüşmeler Yapıldı, Diziye mi Katılıyor? Çocuklar Duymasın'dan Savaşçı'ya... mask
Pınar Altuğ Savaşçı Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Görüşmeler Yapıldı, Diziye mi Katılıyor? Çocuklar Duymasın'dan Savaşçı'ya...
Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir? mask
Kan Şekeri Neden Düşer? Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılır? Hangi Besinler Yenilir?
Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi! mask
Ebru Polat Kar Kış Demedi, Sütyeniyle Poz Verdi! Twitter, Facebook, Instagram Bu Pozu Konuşuyor! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL