Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! 22 Yıldır Hasret Kaldığı Kardeşlerini Önce Buldu Sonra Yine Kaybetti! Müjdeli Haber Tokat’tan Geldi…

1999 yılında iki kız kardeşinin de Antalya – Muratpaşa’dan kaybolduğunu söyleyen Zeynettin Bey, “Kaybolduklarında birisi 3,5 diğeri ise 4,5 yaşındaydı. Onları çok aradık ama bulamadık. 1 – 2 ay girdi araya. Sonra polis bulmuş kardeşlerimi, ikisini birden Antalya Merkez Çocuk Yetiştirme Yurdu’na yerleştirmişler. İzlerine rastladım ve ziyaretlerini gittim. Kimlikleri yoktu çıkarmak için Mardin’e geri gittim. Geldiğimde kardeşlerim yoktu!” sözlerini dile getirdi.

Kardeşlerinin izine rastlayan ve kimlikleri olmadığı için Mardin’e kimlik çıkarmaya geri dönen Zeynettin Bey, kardeşlerinin adını Perihan ve Gülbahar olarak kaydettirdiğini söyledi. Onları almak için yeniden yurda döndüğünü fakat sonrasında kardeşlerinin başka bir aileye evlatlık verildiğini öğrenen Zeynettin Bey, çocuk olduğunu ve o zamanlar ne yapacağını bilmediğini söyledi.