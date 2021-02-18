Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! 22 Yıldır Hasret Kaldığı Kardeşlerini Önce Buldu Sonra Yine Kaybetti! Müjdeli Haber Tokat’tan Geldi…
ATV’de yayınlanan ve milyonların kalbini kazanan Müge Anlı yayın hayatına seri bir şekilde devam ederek fail meçhul ölümleri, kayıpları ve daha nice olayları aydınlatmaya devam ediyor. Programa başlar başlamaz ilk konuğu olan Zeynettin’in 22 yıldır kayıp olan 2 kız kardeşlerini aradığını söyleyen Müge Anlı, yarın Zeynettin’in doğum günü olduğunu ve kardeşlerini hemen bularak ona bir hediye vermek istediğini belirtti. Zeynettin’in acıklı hikayesi ise milyonları gözyaşına boğdu.
1999 yılında iki kız kardeşinin de Antalya – Muratpaşa’dan kaybolduğunu söyleyen Zeynettin Bey, “Kaybolduklarında birisi 3,5 diğeri ise 4,5 yaşındaydı. Onları çok aradık ama bulamadık. 1 – 2 ay girdi araya. Sonra polis bulmuş kardeşlerimi, ikisini birden Antalya Merkez Çocuk Yetiştirme Yurdu’na yerleştirmişler. İzlerine rastladım ve ziyaretlerini gittim. Kimlikleri yoktu çıkarmak için Mardin’e geri gittim. Geldiğimde kardeşlerim yoktu!” sözlerini dile getirdi.
Kardeşlerinin izine rastlayan ve kimlikleri olmadığı için Mardin’e kimlik çıkarmaya geri dönen Zeynettin Bey, kardeşlerinin adını Perihan ve Gülbahar olarak kaydettirdiğini söyledi. Onları almak için yeniden yurda döndüğünü fakat sonrasında kardeşlerinin başka bir aileye evlatlık verildiğini öğrenen Zeynettin Bey, çocuk olduğunu ve o zamanlar ne yapacağını bilmediğini söyledi.
18 Şub 2021 - 20:30 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.