İbo Show İlk Konuklarına Resti Çekti! Rakip Olarak Gelmişlerdi Hezimete Uğradılar! İbrahim Tatlıses Çok Ağır Konuştu…
Star TV’de yayınlanan İbo Show, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Son zamanlarda en çok izlenen programlardan birisi olan İbo Show’a resmen rakip geldi. Kanal D’de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Bekler programının 25 Şubat’ta ekran karşısına çıkacağı ve sunucularının da Sibel Can ve Hakan Altun olduğu söylendi. Yıllar sonra yeniden başlayan İbo Show’a rakip olan program için İbrahim Tatlıses’in verdiği tepki ise herkesi şaşkına çevirdi. Oysa ilk konuğu oydu…
9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen ve milyonlarca kişiye hem duygusal hem de kahkaha dolu anlar yaşatan İbo Show, İbrahim Tatlıses’in sunuculuğuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın her yeni bölümünde gelen konuklar değişirken, İbo Show’a Kanal D’den yeni bir rakip geldi. Şarkılar Bizi Bekler adlı programla izleyici karşısına çıkacak olan Sibel Can ve Hakan Altun tüm dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Tatlıses ise son derece ağır sözler söyledi.
Kanal D’de 25 Şubat Perşembe günü ilk bölümünü yayınlayacak olan Şarkılar Bizi Bekler adlı eğlence programı daha şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Programın sunucusu olan Sibel Can, 9 yıl sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show’un ilk konuklarından birisiydi. Bu durumun ardından sosyal medya kullanıcıları ikilinin İbrahim Tatlıses’e rakip olması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
18 Şub 2021 - 21:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.