İbo Show İlk Konuklarına Resti Çekti! Rakip Olarak Gelmişlerdi Hezimete Uğradılar! İbrahim Tatlıses Çok Ağır Konuştu…

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen ve milyonlarca kişiye hem duygusal hem de kahkaha dolu anlar yaşatan İbo Show, İbrahim Tatlıses’in sunuculuğuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın her yeni bölümünde gelen konuklar değişirken, İbo Show’a Kanal D’den yeni bir rakip geldi. Şarkılar Bizi Bekler adlı programla izleyici karşısına çıkacak olan Sibel Can ve Hakan Altun tüm dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Tatlıses ise son derece ağır sözler söyledi.

Kanal D’de 25 Şubat Perşembe günü ilk bölümünü yayınlayacak olan Şarkılar Bizi Bekler adlı eğlence programı daha şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Programın sunucusu olan Sibel Can, 9 yıl sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show’un ilk konuklarından birisiydi. Bu durumun ardından sosyal medya kullanıcıları ikilinin İbrahim Tatlıses’e rakip olması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.