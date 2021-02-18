Savaşçı Dizisinin Yeni Berk Oktay'ı Paylaşımını Yaptı! Çekimler Başladı, Sadece Bir Hafta Sonra Ekranlara Gelecek! "Yeniden Askerlik Yapıyorum!"
Uzun süredir ekranlara yeniden dönüş yapması beklenen Savaşçı dizisi, izleyici üzerinde daha şimdiden yankı uyandırmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimleri yakın takibe alarak ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi almak istiyor. Savaşçı dizisinin kadrosuna bu sezon katılan ve Berk Oktay olarak anılan Tamer Karadağlı, yeni bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yayın günü içinse sayılı günler kaldı.
Savaşçı dizisinden ayrılan Berk Oktay ve daha birçok isim herkesi büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Ayrılan isimlerin ardından Savaşçı dizisini yeni kadrosu belli oldu. Bu sezon kadroda yer alacak olan isimler, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Ediz Hun ve Serenay Aktaş olarak belirtildi. Tamer Karadağlı’dan ise yeni bir paylaşım geldi.
Savaşçı dizisinin setinden sık sık paylaşım yapan Tamer Karadağlı, dizide Albay Oktay Göktürk karakterine hayat verecek olmasıyla beraber daha şimdiden büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi dizinin yenilenen kadrosuyla beraber bir an önce yayın hayatına başlaması gerektiğini vurguladı. Tamer Karadağlı ise son paylaşımıyla yürekleri hoplattı.
18 Şub 2021 - 21:51 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.