Savaşçı Dizisinin Yeni Berk Oktay'ı Paylaşımını Yaptı! Çekimler Başladı, Sadece Bir Hafta Sonra Ekranlara Gelecek! "Yeniden Askerlik Yapıyorum!"

Savaşçı dizisinden ayrılan Berk Oktay ve daha birçok isim herkesi büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Ayrılan isimlerin ardından Savaşçı dizisini yeni kadrosu belli oldu. Bu sezon kadroda yer alacak olan isimler, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Ediz Hun ve Serenay Aktaş olarak belirtildi. Tamer Karadağlı’dan ise yeni bir paylaşım geldi.

Savaşçı dizisinin setinden sık sık paylaşım yapan Tamer Karadağlı, dizide Albay Oktay Göktürk karakterine hayat verecek olmasıyla beraber daha şimdiden büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi dizinin yenilenen kadrosuyla beraber bir an önce yayın hayatına başlaması gerektiğini vurguladı. Tamer Karadağlı ise son paylaşımıyla yürekleri hoplattı.