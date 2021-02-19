Kerem Bürsin'in Favori Kelimesi 'Hande Erçel' Değil, Başka Bir Şey Oldu! Dakikalar İçinde Neredeyse Yüzlerce Kez Onu Dile Getirdi! Sosyal Medyanın Yeni Gündemi…

Her paylaşımıyla sosyal medyada olay olan Kerem Bürsin, son zamanların en popüler isimlerinden birisi olarak ekranlardaki yerini alıyor. Sevenlerini tarafından yakından takip edilen ve her paylaşımı didik didik incelenen Kerem Bürsin hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. O detay herkesi şaşkına çevirirken Kerem Bürsin’in favori kelimesi ‘Hande Erçel’ değil, başka bir şey oldu. Dakikalarca o kelimeyi söyledi.

Sen Çal Kapımı dizisinde yer almasının ardından yıldızı parlayan Kerem Bürsin, milyonlarca kitleye erişim sağladı. Her davranışıyla aşırı sempatik olduğu söylenilen yakışıklı oyuncu, yeni bir konuyla yeniden gündeme geldi. O paylaşım anında sosyal medyadan etkileşim alırken Kerem Bürsin’in favori kelimesinin ‘Hande Erçel’ olmaması hüsrana uğrattı. Peki, Kerem Bürsin’in favori kelimesi ne?