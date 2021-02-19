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- 19 Şub 2021 - 11:42 G: 19 Şub 2021 - 11:50

Kerem Bürsin'in Favori Kelimesi 'Hande Erçel' Değil, Başka Bir Şey Oldu! Dakikalar İçinde Neredeyse Yüzlerce Kez Onu Dile Getirdi! Sosyal Medyanın Yeni Gündemi…

Aynen Aynen ve Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Kerem Bürsin hem başarısı hem yakışıklılığı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda sadece yer aldığı dizilerin fragmanlarını paylaşan Bürsin, eskisi kadar paylaşım yapmamaya başladı. Bu durum ise sosyal medya kullanıcıları üzerinde merak duygusu uyandırdı. Yakın takipte olan oyuncunun favori kelimesi ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her paylaşımıyla sosyal medyada olay olan Kerem Bürsin, son zamanların en popüler isimlerinden birisi olarak ekranlardaki yerini alıyor. Sevenlerini tarafından yakından takip edilen ve her paylaşımı didik didik incelenen Kerem Bürsin hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. O detay herkesi şaşkına çevirirken Kerem Bürsin’in favori kelimesi ‘Hande Erçel’ değil, başka bir şey oldu. Dakikalarca o kelimeyi söyledi.

Sen Çal Kapımı dizisinde yer almasının ardından yıldızı parlayan Kerem Bürsin, milyonlarca kitleye erişim sağladı. Her davranışıyla aşırı sempatik olduğu söylenilen yakışıklı oyuncu, yeni bir konuyla yeniden gündeme geldi. O paylaşım anında sosyal medyadan etkileşim alırken Kerem Bürsin’in favori kelimesinin ‘Hande Erçel’ olmaması hüsrana uğrattı. Peki, Kerem Bürsin’in favori kelimesi ne?

19 Şub 2021 - 11:42 Ankara- Magazin

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