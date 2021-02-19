Sadakatsiz'de Ortaya Çıkan İfşa Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Sosyal Medyanın Diline Düştü! "Volki Tolki"
Sadakatsiz dizisinin 17 Şubat Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde yaşanan olaylar uzun süre sosyal medya gündeminde konuşuldu. Bu sahnelerin ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirci, büyük bir merakla yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Sadakatsiz’in 18. bölümünün bitmesinin hemen ardından 19. bölüm fragmanı yayımlandı. Ortaya çıkan ifşa ise ağızları açık bıraktı. Fragmandan anlaşıldığı üzere Sadakatsiz’de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…
Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde Derin ve Volkan arasında yaşanan tartışma milyonlar üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve herkes Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in oyunculuk performansını takdir etmeden geçmemişti. Fakat bu sefer işler tamamen değişti. Dizide Derin aşk ateşiyle yanarken, bu sefer annesi Gönül, öğrendiği gerçeklerle kül oldu…
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, her yayın gününde oldukça fazla etkileşim alarak sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler televizyon tarihine kazınırken, yeni bölümde Gönül’ün tamamen güçsüz ve saf dışı kaldığını gören seyirci hem üzüldü hem de bunları hak ettiğini dile getirdi. O kadın Gönül’ün yanına gelerek her şeyi ifşaladı.
19 Şub 2021 - 12:01 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.