Sadakatsiz'de Ortaya Çıkan İfşa Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Sosyal Medyanın Diline Düştü! "Volki Tolki"

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde Derin ve Volkan arasında yaşanan tartışma milyonlar üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve herkes Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in oyunculuk performansını takdir etmeden geçmemişti. Fakat bu sefer işler tamamen değişti. Dizide Derin aşk ateşiyle yanarken, bu sefer annesi Gönül, öğrendiği gerçeklerle kül oldu…

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, her yayın gününde oldukça fazla etkileşim alarak sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler televizyon tarihine kazınırken, yeni bölümde Gönül’ün tamamen güçsüz ve saf dışı kaldığını gören seyirci hem üzüldü hem de bunları hak ettiğini dile getirdi. O kadın Gönül’ün yanına gelerek her şeyi ifşaladı.