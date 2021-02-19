Maraşlı Dizisindeki Herkesin Merak Ettiği Sır Sonunda Ortaya Çıktı! Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Kıyamet Başlıyor…
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Maraşlı dizisinde merak edilen büyük sır sonunda ortaya çıktı. Her bölümünde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan Maraşlı dizisi, ekranlara gelecek olan bölümünde kıyameti yaşatacak. Özel hikayesi ve değerli oyuncularıyla senaryoyu güçlendiren isimler dizinin hiç bitmeyeceğini adeta ortaya koyuyor.
ATV Ekranlarına iddialı bir giriş yapan Maraşlı dizisi, geçen hafta Çukur gibi yıllardır ekranlara gelen ve Türkiye’yi kasıp kavuran bir diziyi bile gerisinde bırakmıştı. Tahminlere bakılırsa Maraşlı dizisi; kısa bir süre sonra Yasak Elma dizisini de geçerek, tahtın sahibi olan Uyanış Büyük Selçuklu’yu bile yerinden edebilir.
Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı diziye Rojda Demirer, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerde dizinin kadrosunda yer alarak dizinin hayatını yükseltiyor. Rolünü sadece oynayamayan aynı zamanda yaşayan Burak Deniz için ise her hafta Twitter’de konu etiketi açılıyor. 2021 yılının en iyi dizi çifti olarak seyirci karşısına çıkan Maraşlı dizisinin sevenleriyle her bölümde daha da çoğalıyor.
19 Şub 2021 - 12:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.