Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok…

Cumartesi günlerinde yayınlanan dizinin sevilen başrol oyuncularıysa Aslıhan Güner ve İsmail Demirci olarak karşımıza çıkıyor. Ekranlardaki uyumlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncular, performanslarıyla da takdir topluyorlar. Hayat verdikleri Kuzey ve Yıldız olarak tanınan isimler, sosyal medyada sık sık etkileşim alıyorlar.

2020 yılında başlayan komedi dizisi, ikinci sezonu da iyi bir şekilde ilerletiyor. Gönül Dağı dizisiyle Cumartesi günleri büyük bir rekabete giren dizisi, genelde bu rekabetten birinci olarak çıkıyor. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümleri ise sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüme ait fragmanı ise yayınlandı.