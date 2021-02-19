Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok…
Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kuzey Yıldızı dizisinde başrol oyuncusu Sefirin Kızı dizisinin kaderini yaşadı. Sağlık sorunlarından dolayı dizide olmadığını duyuran güzel oyuncu sevenlerini şaşırttı. Ekranların en sevilen romantik komedi dizileri arasında yerini alan Kuzey Yıldızı sevenleri, yeni bölümde o ismi görmeyince araştırmalarını yapmaya başladı.
Cumartesi günlerinde yayınlanan dizinin sevilen başrol oyuncularıysa Aslıhan Güner ve İsmail Demirci olarak karşımıza çıkıyor. Ekranlardaki uyumlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncular, performanslarıyla da takdir topluyorlar. Hayat verdikleri Kuzey ve Yıldız olarak tanınan isimler, sosyal medyada sık sık etkileşim alıyorlar.
2020 yılında başlayan komedi dizisi, ikinci sezonu da iyi bir şekilde ilerletiyor. Gönül Dağı dizisiyle Cumartesi günleri büyük bir rekabete giren dizisi, genelde bu rekabetten birinci olarak çıkıyor. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümleri ise sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüme ait fragmanı ise yayınlandı.
19 Şub 2021 - 16:32 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.