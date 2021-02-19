Survivor'dan Ayrıldı ama Gündemde Kalmaya Devam Ediyor! Tüm Takım Arkadaşlarına İsyan Etti! Neler Oluyor?
Acun Medya’nın hazırladığı ve Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2021 sezonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda ada konseyinde eleme potasına giden isimlerden birisi elendiği zaman yarışmacının yakın arkadaşları büyük bir üzüntü yaşıyordu. Survivor’ın yayınlanan son bölümünde de aynen böyle bir olay oldu. O isim takım arkadaşlarına karşı sitemini dile getirerek gündemde yankı uyandırdı.
Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde olan Survivor yarışması, ekranlarda yankı uyandırarak izleyiciyi televizyon karşısında adeta soluksuz bırakıyor. Yarışma programının yayınlanan yeni bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. O isim verdiği röportajda takım arkadaşlarına resmen sitem etti. Adaya veda eden o yarışmacının gönderilmesinin çok yanlış bir karar olduğunu söyledi.
Survivor’ın yayınlanan bölümünde ada konseyinde SMS 1.si tarafından seçilen ve adaya veda eden Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Hayrettin, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Adadan ayrılmasının ardından hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyiciyi büyük bir hayal kırıklığına uğratan Hayrettin için takım arkadaşından yanıt gecikmedi. O isim Hayrettin’in elenmesi karşısında takım arkadaşlarına sitem etti.
19 Şub 2021 - 16:53 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.