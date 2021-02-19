Survivor'dan Ayrıldı ama Gündemde Kalmaya Devam Ediyor! Tüm Takım Arkadaşlarına İsyan Etti! Neler Oluyor?

Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde olan Survivor yarışması, ekranlarda yankı uyandırarak izleyiciyi televizyon karşısında adeta soluksuz bırakıyor. Yarışma programının yayınlanan yeni bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. O isim verdiği röportajda takım arkadaşlarına resmen sitem etti. Adaya veda eden o yarışmacının gönderilmesinin çok yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Survivor’ın yayınlanan bölümünde ada konseyinde SMS 1.si tarafından seçilen ve adaya veda eden Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Hayrettin, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Adadan ayrılmasının ardından hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyiciyi büyük bir hayal kırıklığına uğratan Hayrettin için takım arkadaşından yanıt gecikmedi. O isim Hayrettin’in elenmesi karşısında takım arkadaşlarına sitem etti.