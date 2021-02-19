Müge Anlı Konuklarına Para Mı Veriyor? Ortaya Çıkan İddialara Çok Sert Yanıt Verdi! “Otel ve Yol Masrafı…”
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan iddialar milyonları şok etti. Programa konuk olarak katılan kişilere para verildiği iddiaları ortaya çıkınca hayranları “yok artık” dedi. Müge Anlı ise konu hakkında çok sert bir şekilde açıklama yaptı.
Canlı yayına katılan bir kişinin “Beni bir daha buraya çağıracaksanız, 10 bin lira ödememi yapın! Ben günlük 10 bin lira kazanıyorum” sözlerini dile getirince herkes büyük bir şok yaşadı. Konuk olarak katılan kişinin açıklamasından hemen sonra binlerce Müge Anlı izleyicisi, “Müge Anlı konuk olarak çağırdığı kişilere para mı veriyor” sorusunun cevabını aramaya başladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak katılan Pınar, annesi Gülşen Hanım’ın bir anda ortadan kaybolduğunu dile getirmiş ve annesini aradığını belirtmişti. Yıllar önce kaybolan annesinin erkek arkadaşı olan Coşkun Beyin yanına gittiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Müge Anlı ve ekipleri Coşkun Beyi programa konuk olarak davet etmişti.
19 Şub 2021 - 17:25 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.