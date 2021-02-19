Demek Akalın Tek Görsele 21 Milyarı Sığdırdı! Sosyal Medyadan Tepkiler Çığ Gibi Geldi! "Çoluğun Çocuğun Rızkını..."

48 yaşında olan Demet Akalın, koronavirüse yakalanmasının ardından magazin gündeminde adından daha sık söz ettirmeye başladı. Ünlü şarkıcının her paylaşımı takipçileri tarafından mercek altına alınırken son paylaşımı tüm dengeleri değiştirdi. O görsele tamı tamına 21 milyarı sığdıran Demet Akalın’a takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen mesajlar geldi.

Bugüne kadar seslendirdiği her şarkıyla milyonlarca insanın beğenisini alan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Demet Akalın, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çantasını paylaşmasıyla sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı o çantaya verdiği parayla milyonları çılgına çevirdi.