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- 19 Şub 2021 - 17:52 G: 19 Şub 2021 - 17:59

Demek Akalın Tek Görsele 21 Milyarı Sığdırdı! Sosyal Medyadan Tepkiler Çığ Gibi Geldi! "Çoluğun Çocuğun Rızkını..."

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sivri dilli sunucusundan biri olan Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa tam tamına 21 milyarı sığdırdı. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcının paylaşımı karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Koronavirüse yakalanmadan önce sık sık alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın’ın o çantası sosyal medyanın diline düştü. Şarkıcıya binlerce yorum gitti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

48 yaşında olan Demet Akalın, koronavirüse yakalanmasının ardından magazin gündeminde adından daha sık söz ettirmeye başladı. Ünlü şarkıcının her paylaşımı takipçileri tarafından mercek altına alınırken son paylaşımı tüm dengeleri değiştirdi. O görsele tamı tamına 21 milyarı sığdıran Demet Akalın’a takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen mesajlar geldi.

Bugüne kadar seslendirdiği her şarkıyla milyonlarca insanın beğenisini alan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Demet Akalın, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çantasını paylaşmasıyla sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı o çantaya verdiği parayla milyonları çılgına çevirdi.

19 Şub 2021 - 17:52 Ankara- Magazin

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