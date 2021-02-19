Hande Erçel'in Önünde Ne Nusret Durabiliyor Ne CZN Burak! Servetiyle Ağızları Açık Bıraktı! 27 Yaşında Milyonları Cebe Koydu...
Sen Çal Kapımı dizisiyle kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Hande Erçel, sosyal medyada en çok etkileşim alan ünlü isimlerin başında geliyor. Son zamanlarda hemen hemen her paylaşımıyla sosyal medyanın diline düşen Erçel, yeni bir başarıya imza atarak 27 yaşında milyonlarca lirayı cebine koydu. Ünlü oyuncunun başarısı dilden dile konuşulurken, magazin gündemi de bu konuyu ele almayı ihmal etmedi.
Güzelliği, başarısı, samimi tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin dilinde olan Hande Erçel, yeni bir başarıya imza attı. Son zamanlarda her paylaşımı anında tık alan Hande Erçel’in önünde ne Nusret ne de CZN Burak durabildi. Uzun süredir servetiyle gündemde olan Hande Erçel o başarısının ardından yeniden gündeme düştü. Sosyal medya bunu konuşuyor…
Sen Çal Kapımı dizisinden önce daha birçok projede yer alan fakat en çok şu anki Eda karakteriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, yine yaptı yapacağını. Reklam filmi, dizi derken bu seferde sosyal medyayı ele alan ünlü oyuncu, tüm dengeleri değiştirdi. Türkiye’de resmen ilk üçte olan Hande Erçel, CZN Burak ve Nusret’le adeta yarışa girdi. Lakin bir efor sergilemesine gerek yok…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.