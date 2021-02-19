Hande Erçel'in Önünde Ne Nusret Durabiliyor Ne CZN Burak! Servetiyle Ağızları Açık Bıraktı! 27 Yaşında Milyonları Cebe Koydu...

Güzelliği, başarısı, samimi tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin dilinde olan Hande Erçel, yeni bir başarıya imza attı. Son zamanlarda her paylaşımı anında tık alan Hande Erçel’in önünde ne Nusret ne de CZN Burak durabildi. Uzun süredir servetiyle gündemde olan Hande Erçel o başarısının ardından yeniden gündeme düştü. Sosyal medya bunu konuşuyor…

Sen Çal Kapımı dizisinden önce daha birçok projede yer alan fakat en çok şu anki Eda karakteriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, yine yaptı yapacağını. Reklam filmi, dizi derken bu seferde sosyal medyayı ele alan ünlü oyuncu, tüm dengeleri değiştirdi. Türkiye’de resmen ilk üçte olan Hande Erçel, CZN Burak ve Nusret’le adeta yarışa girdi. Lakin bir efor sergilemesine gerek yok…