Sadakatsiz Dizisinden Bir İsim Daha Süresiz Olarak Ayrıldı! MEDYAPIM Açıklamasını Yaptı! Artık Dizide Olmayacak! Hayranlarına Kötü Haber… “Asya Artık Tek Başına!”

Her bölümüyle büyük bir yankı uyandıran ve izleyicisini farklı olaylara çeken diziden bir isim süresiz olarak ayrıldı. Diziye tekrar gelip gelmeyeceği ise merak uyandırdı. Bunun üzerine dizi yapımcıları net bir açıklama yaparak akıllardaki soru işaretlerini bitirdi. Sevilen oyuncu yeniden dizide yer alacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Yayınlanan son bölümle birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinde yaşanılan olaylar seyircileri akıllara kazıdı. Yayınlanan fragmanda ise yeni bölüme ait tüm detaylar verildi. Bunun üzerine seyirciler Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Sevilen oyuncunun diziden ayrılışı da merak uyandırdı.