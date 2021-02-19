Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Şub 2021 - 19:11 G: 19 Şub 2021 - 19:27

Sadakatsiz Dizisinden Bir İsim Daha Süresiz Olarak Ayrıldı! MEDYAPIM Açıklamasını Yaptı! Artık Dizide Olmayacak! Hayranlarına Kötü Haber… “Asya Artık Tek Başına!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinden beğenilen oyuncu ayrıldı. Dizinin yapımcısı ise resmen o paylaşımla birlikte duyurdu. Diziden ayrılan ismin hayranları ise bu kötü haber karşısında büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları konu hakkında paylaşımlar yaptı. Bunun içinden en dikkat çekeni ise “Asya artık tek başına” paylaşımı oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümüyle büyük bir yankı uyandıran ve izleyicisini farklı olaylara çeken diziden bir isim süresiz olarak ayrıldı. Diziye tekrar gelip gelmeyeceği ise merak uyandırdı. Bunun üzerine dizi yapımcıları net bir açıklama yaparak akıllardaki soru işaretlerini bitirdi. Sevilen oyuncu yeniden dizide yer alacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Yayınlanan son bölümle birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinde yaşanılan olaylar seyircileri akıllara kazıdı. Yayınlanan fragmanda ise yeni bölüme ait tüm detaylar verildi. Bunun üzerine seyirciler Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Sevilen oyuncunun diziden ayrılışı da merak uyandırdı.

19 Şub 2021 - 19:11 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti! Tam Destek Dediler, Reytingleri Kıracaklar! Kenan İmirzalıoğlu’nun Yerine Dolduracak! İşte Kadro… mask
Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti! Tam Destek Dediler, Reytingleri Kıracaklar! Kenan İmirzalıoğlu’nun Yerine Dolduracak! İşte Kadro…
Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı? mask
Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı?
Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok… mask
Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok…
Seni Çok Bekledim 4. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 4. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 578. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 578. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 139. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 139. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maraşlı Dizisindeki Herkesin Merak Ettiği Sır Sonunda Ortaya Çıktı! Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Kıyamet Başlıyor… mask
Maraşlı Dizisindeki Herkesin Merak Ettiği Sır Sonunda Ortaya Çıktı! Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Kıyamet Başlıyor…
Sadakatsiz'de Ortaya Çıkan İfşa Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Sosyal Medyanın Diline Düştü! "Volki Tolki" mask
Sadakatsiz'de Ortaya Çıkan İfşa Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Sosyal Medyanın Diline Düştü! "Volki Tolki"
Kurtlar Vadisinden Polat Alemdar Değil Ama O İsim Artık Ramo'da! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Ramo ve Kurtlar Vadisi Birleşecek mi? mask
Kurtlar Vadisinden Polat Alemdar Değil Ama O İsim Artık Ramo'da! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Ramo ve Kurtlar Vadisi Birleşecek mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti! Tam Destek Dediler, Reytingleri Kıracaklar! Kenan İmirzalıoğlu’nun Yerine Dolduracak! İşte Kadro… mask
Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti! Tam Destek Dediler, Reytingleri Kıracaklar! Kenan İmirzalıoğlu’nun Yerine Dolduracak! İşte Kadro…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Alevlendi! Artık Resmen Beraber Yaşıyorlar... O Görüntüler Şok Etkisi Yarattı! mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Alevlendi! Artık Resmen Beraber Yaşıyorlar... O Görüntüler Şok Etkisi Yarattı!
Masumlar Apartmanı Neriman’ı Hiç Böyle Görmediniz! Mini Etekli Pozları Sosyal Medyada Yangın Oluşturdu! Çok Konuşulanlar Arasına Şimdiden Girdi! mask
Masumlar Apartmanı Neriman’ı Hiç Böyle Görmediniz! Mini Etekli Pozları Sosyal Medyada Yangın Oluşturdu! Çok Konuşulanlar Arasına Şimdiden Girdi!
Sadakatsiz Dizisinden Bir İsim Daha Süresiz Olarak Ayrıldı! MEDYAPIM Açıklamasını Yaptı! Artık Dizide Olmayacak! Hayranlarına Kötü Haber… “Asya Artık Tek Başına!” mask
Sadakatsiz Dizisinden Bir İsim Daha Süresiz Olarak Ayrıldı! MEDYAPIM Açıklamasını Yaptı! Artık Dizide Olmayacak! Hayranlarına Kötü Haber… “Asya Artık Tek Başına!”
Hande Erçel'in Önünde Ne Nusret Durabiliyor Ne CZN Burak! Servetiyle Ağızları Açık Bıraktı! 27 Yaşında Milyonları Cebe Koydu... mask
Hande Erçel'in Önünde Ne Nusret Durabiliyor Ne CZN Burak! Servetiyle Ağızları Açık Bıraktı! 27 Yaşında Milyonları Cebe Koydu...
Demek Akalın Tek Görsele 21 Milyarı Sığdırdı! Sosyal Medyadan Tepkiler Çığ Gibi Geldi! "Çoluğun Çocuğun Rızkını..." mask
Demek Akalın Tek Görsele 21 Milyarı Sığdırdı! Sosyal Medyadan Tepkiler Çığ Gibi Geldi! "Çoluğun Çocuğun Rızkını..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL