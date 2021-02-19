Sadakatsiz Dizisinden Bir İsim Daha Süresiz Olarak Ayrıldı! MEDYAPIM Açıklamasını Yaptı! Artık Dizide Olmayacak! Hayranlarına Kötü Haber… “Asya Artık Tek Başına!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinden beğenilen oyuncu ayrıldı. Dizinin yapımcısı ise resmen o paylaşımla birlikte duyurdu. Diziden ayrılan ismin hayranları ise bu kötü haber karşısında büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları konu hakkında paylaşımlar yaptı. Bunun içinden en dikkat çekeni ise “Asya artık tek başına” paylaşımı oldu.
Her bölümüyle büyük bir yankı uyandıran ve izleyicisini farklı olaylara çeken diziden bir isim süresiz olarak ayrıldı. Diziye tekrar gelip gelmeyeceği ise merak uyandırdı. Bunun üzerine dizi yapımcıları net bir açıklama yaparak akıllardaki soru işaretlerini bitirdi. Sevilen oyuncu yeniden dizide yer alacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Yayınlanan son bölümle birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinde yaşanılan olaylar seyircileri akıllara kazıdı. Yayınlanan fragmanda ise yeni bölüme ait tüm detaylar verildi. Bunun üzerine seyirciler Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü merakla beklemeye başladılar. Sevilen oyuncunun diziden ayrılışı da merak uyandırdı.
19 Şub 2021 - 19:11 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.