Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Alevlendi! Artık Resmen Beraber Yaşıyorlar... O Görüntüler Şok Etkisi Yarattı!

Sen Çal Kapımı dizisinin başlamasıyla beraber Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in aşk yaşadığı iddiaları da gündemde boy göstermeye başlamıştı. Fakat her iki oyuncuda bu iddiaları yalanlıyor ve böyle bir şeyin olmadığını yakın arkadaş olduklarını dile getiriyorlardı. Son zamanlarda çiftin uzaklaşması da iddialara verilen cevabı doğrular nitelikteydi. Fakat ortaya çıkan gerçek her şeyi açığa çıkarttı.

Sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım ve canlı yayın yapan Hande Erçel – Kerem Bürsin tüm dikkatleri üzerlerine çekerek hayranlarıyla beraber keyifli dakikalar yaşıyorlardı. Lakin o son zamanlarda çift ne paylaşım yaptı ne de canlı yayın açtı. Bu durum binlerce kişinin dikkatini çekti. Sonrasında ise olanlar oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aynı evde yaşamaya başladılar.