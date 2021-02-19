Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Alevlendi! Artık Resmen Beraber Yaşıyorlar... O Görüntüler Şok Etkisi Yarattı!
2020 – 2021 yılında en çok konuşulan isimler arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, son zamanlarda gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamış ve aşk iddialarının önüne geçmek istemişlerdi. Çiftin bu halleri sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor ve herkes ikilinin aşk iddialarına dur demek için ‘artık yakın değiliz’ izlenimi verdiklerini dile getiriyorlardı. Fakat çift hakkında yeni bir olay gündeme geldi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel aynı evde yaşamaya başladı.
Sen Çal Kapımı dizisinin başlamasıyla beraber Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in aşk yaşadığı iddiaları da gündemde boy göstermeye başlamıştı. Fakat her iki oyuncuda bu iddiaları yalanlıyor ve böyle bir şeyin olmadığını yakın arkadaş olduklarını dile getiriyorlardı. Son zamanlarda çiftin uzaklaşması da iddialara verilen cevabı doğrular nitelikteydi. Fakat ortaya çıkan gerçek her şeyi açığa çıkarttı.
Sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım ve canlı yayın yapan Hande Erçel – Kerem Bürsin tüm dikkatleri üzerlerine çekerek hayranlarıyla beraber keyifli dakikalar yaşıyorlardı. Lakin o son zamanlarda çift ne paylaşım yaptı ne de canlı yayın açtı. Bu durum binlerce kişinin dikkatini çekti. Sonrasında ise olanlar oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aynı evde yaşamaya başladılar.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.