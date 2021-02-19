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- 19 Şub 2021 - 21:50 G: 19 Şub 2021 - 22:01

Esra Erol'da Baldız Terörü! Ayrılırken "Bir Kötüye Düşte Gör" Dedi, Bedduasını Eksik Etmedi! Sosyal Medya Bu Aileyi Konuşuyor! "Yakışıklıyım Diye Nazar Değdi!"

ATV ekranlarının en sevilen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol, ele aldığı konularla Türkiye’nin gündemine oturmaya devam ediyor. Ele aldığı her konuyla seyircilerin dikkatini üzerine çeken Esra Erol’a konuk olarak katılan Ömer Bey baldızı, konuk olarak canlı yayına bağlanınca baldız terörü resmen yaşandı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en sevilen realty programlarından olan Esra Erol’da Ömer Bey, Türkiye’nin konuştuğu isimler arasında yerini aldı. Gerek konuşması gerekse hal ve hareketleriyle sevilen Ömer Bey, eşinin kendisini terk ettiğini dile getirerek konuk olarak katılmıştı. Eşi Rabia Hanım ile barışmak istediğini dile getiren Ömer Bey bir anda Türkiye’nin ilgisini üstüne çekti.

Ekranların en sevilen programlarından birini konuk olarak katılan Ömer Bey, 18 yıldır evli olduğu karısıyla tekrardan barışmak için katıldı ve Rabia Hanım'ıda programa davet etti. Karısını evli olduğu dönem boyunca Hürrem Sultan gibi giydirdiğini, işe aldırdığını dile getiren Ömer Bey seyircilerin dikkatlerini üzerine çekti.

19 Şub 2021 - 21:50 Ankara- Dizi Haberleri

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