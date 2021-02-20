Çankaya Belediyesi'nin Buzlanmaya karşı organik mücadelesi! Eksi 60 dereceye kadar etkili solüsyon

Çankaya Belediyesi, gıda kategorisinde bulunan hammaddelerden ürettiği solüsyonu buzlanmayla mücadelede kullanıyor. Eksi 60 dereceye kadar dayanıklı solüsyon 4 ila 7 gün arasında buzlanmaya karşı etkili oluyor.

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi kendi ürettiği buz çözücü solüsyonla yolları araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyor. Çankaya’da karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, buzlanmaya karşı da çevre dostu solüsyonla mücadele ettiklerini söyledi.

Taşdelen yaptığı açıklamada, “Buzlanmaya karşı eksi 60dereceye kadar dayanıklı; asfalta, betona, metallere bitki ve hayvanlara zarar vermeyen çevre dostu solüsyon kullanıyoruz. Gıda kategorisinde yer alan hammaddeler ile ürettiğimiz solüsyon, uygulandığı zeminde çevresel koşullara göre 4 ila 7 gün arasında etkisini gösteriyor. Sürtünme katsayısının yüksek olmasından dolayı trafik açısından yüksek güvenlikli solüsyon, asfalt ile kar tabakası arasında tampon oluşturduğu için buzlanmayı da önlüyor. Böylece hem buzlanma önleyici hem de buz çözücü görevi görüyor. Kendi tesislerimizde üretip halka hizmet için kullanarak tasarruf da sağlamış oluyor” dedi.