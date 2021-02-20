Cengiz Kurtoğlu’ndan Yıllar Sonra Şok İtiraf Niteliğinde Açıklama Geldi! Katıldığı Programda Söyledikleri Olay Oldu! Üvey Annesinin Yarası Sevenlerini Sarstı!

Milyonların karşısına çıkan Cengiz Kurtoğlu yaptığı açıklamalar ile milyonlar şok etti. İyi bir çocukluk geçirmediğini anlatan ünlü arabesk şarkıcısı hem ağladı hem ağlattı. Sevenlerinin içine köz düşüren Kurtoğlu, Lerzan’la Çok Mutlu programına konuk olarak katıldı. Lerzan Mutlu’nun sorduğu sorular yanında çok özel açıklamalarda yaptı.

Ağlayarak anlattığı özel açıklamalar hayranlarının kalplerine dokundu. 61 yaşındaki ünlü sanatçı hayat hikayesiyle sevenlerinin gözlerini doldurdu. Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla ünlenen Cengiz Kurtoğlu, çok özel açıklamalar yaptı.