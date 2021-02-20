Cengiz Kurtoğlu’ndan Yıllar Sonra Şok İtiraf Niteliğinde Açıklama Geldi! Katıldığı Programda Söyledikleri Olay Oldu! Üvey Annesinin Yarası Sevenlerini Sarstı!
Arabesk müziğin en sevilen seslerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, itiraf niteliğinde açıklama yaptı. Konuk olarak katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Hem üvey annesinden hem de hayat şartlarından bahseden Cengiz Kurtoğlu sevenlerine büyük bir şok yaşattı.
Milyonların karşısına çıkan Cengiz Kurtoğlu yaptığı açıklamalar ile milyonlar şok etti. İyi bir çocukluk geçirmediğini anlatan ünlü arabesk şarkıcısı hem ağladı hem ağlattı. Sevenlerinin içine köz düşüren Kurtoğlu, Lerzan’la Çok Mutlu programına konuk olarak katıldı. Lerzan Mutlu’nun sorduğu sorular yanında çok özel açıklamalarda yaptı.
Ağlayarak anlattığı özel açıklamalar hayranlarının kalplerine dokundu. 61 yaşındaki ünlü sanatçı hayat hikayesiyle sevenlerinin gözlerini doldurdu. Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla ünlenen Cengiz Kurtoğlu, çok özel açıklamalar yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.