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- 20 Şub 2021 - 15:33 G: 20 Şub 2021 - 15:38

Esra Erol'da 3 Çocuk Perişan Kaldı! Anneleri Küflü Ekmek Yediriyordu İddiası Ortalığı Karıştırdı! "Bu İnsanlığa Sığar mı?"

ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol programında son derece dehşet saçan bir olay yaşandı. Milyonlarca kişi İsmigül Hanım’ın kızı ve torunları hakkında söylediklerini duyunca adeta çılgına döndü. Kızı Züleyha’nın 9 Eylül 2020 tarihinde 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyerek evden kaçtığını söyleyen İsmigül Hanım, kızıyla 13 yaşından beri sıkıntı yaşadığını ifade etti. Bununla beraber İsmigül Hanım torunlarının devlet koruması altına alınmasını istediğini söyledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

3 çocuğunu evde bırakarak kaçan Züleyha Hanım’ın annesi İsmigül Hanım, “Benim kızımın ilk kaçışı değil, daha öncede kaçtı. Eda adında da birisiyle sürekli görüşüyordu. Kocasının tarafından akrabaydı. İlk önce o kadının yanına Eskişehir’e kaçtı. Daha sonrada kızım Cemal Aslan adında birisine kaçtı. Eskişehir’de bir araya gelmişlerdi ve kızımın büyük kızı yanındaydı o zaman. Cemal ve Züleyha çocuğu tehdit etmiş ‘seni öldürürüz’ diye!” sözlerini dile getirdi.

Kızı Züleyha’nın eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen İsmigül Hanım, “Gece saat 03.00 gibi 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitlemiş ve gitmiş. Çocuklar şu an babaannelerinin yanında. Çocuklar çok mağdur ve babaanne engelli. Babaları normal bir baba değil çok kötü alışkanlığı var. Anneleri de bakmıyor çocuklara. Sürekli telefon elinde. Çocuklar karınlarını kendileri doyuruyor. Küflü ekmek yiyorlar. Torunlarımın yaşı en büyük 7 ortancası 5 ve küçük 3 yaşında!” ifadelerini belirtti.

20 Şub 2021 - 15:33 Ankara- Dizi Haberleri

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