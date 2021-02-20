Esra Erol'da 3 Çocuk Perişan Kaldı! Anneleri Küflü Ekmek Yediriyordu İddiası Ortalığı Karıştırdı! "Bu İnsanlığa Sığar mı?"

3 çocuğunu evde bırakarak kaçan Züleyha Hanım’ın annesi İsmigül Hanım, “Benim kızımın ilk kaçışı değil, daha öncede kaçtı. Eda adında da birisiyle sürekli görüşüyordu. Kocasının tarafından akrabaydı. İlk önce o kadının yanına Eskişehir’e kaçtı. Daha sonrada kızım Cemal Aslan adında birisine kaçtı. Eskişehir’de bir araya gelmişlerdi ve kızımın büyük kızı yanındaydı o zaman. Cemal ve Züleyha çocuğu tehdit etmiş ‘seni öldürürüz’ diye!” sözlerini dile getirdi.

Kızı Züleyha’nın eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen İsmigül Hanım, “Gece saat 03.00 gibi 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitlemiş ve gitmiş. Çocuklar şu an babaannelerinin yanında. Çocuklar çok mağdur ve babaanne engelli. Babaları normal bir baba değil çok kötü alışkanlığı var. Anneleri de bakmıyor çocuklara. Sürekli telefon elinde. Çocuklar karınlarını kendileri doyuruyor. Küflü ekmek yiyorlar. Torunlarımın yaşı en büyük 7 ortancası 5 ve küçük 3 yaşında!” ifadelerini belirtti.