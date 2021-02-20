Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Direk Pozuyla Olay Oldu! ‘Keşke Giyinik Olsaydın’ Dediler… Sosyal Medyadan Tepki Aldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Şeyma Subaşı, magazin gündeminde uzun soluklu yer almaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni her paylaşımıyla gündemde deprem etkisi yaratırken, direk dansı sonrasında verdiği pozlar olay oldu! Milyonlarca kişi Şeyma Subaşı’na birçok yorum yaparak, “Keşke giyinik olsaydın!” sözlerini dile getirdi. Sosyal medya ünlü fenomen hakkında çalkalanmaya başladı.
Uzun bir süredir Mohammed Al Saloussi’yle güzel bir birlikteliği olan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sevgilisiyle sık sık paylaşım yapıyor ve gündemde deprem etkisi yaratıyordu. Fakat ünlü ismin geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı akıllara durgunluk verdi. Direk dansı yaparken tercih ettiği kıyafetiyle tüm dengeleri değiştiren Şeyma Subaşı’nın iç çamaşırı giymemesinden ziyade bikini altı ve sporcu atletiyle verdiği poz, sosyal medyanın altını üstüne getirdi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer almaya devam ediyor. Ünlü ismin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken son fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından ardı arkası kesilmeyen tepkiler geldi. Direk dansı sırasında tercih ettiği kıyafetle gündemde yankı uyandıran Subaşı’nın iç çamaşırı giymediği dikkatlerden kaçmadı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.