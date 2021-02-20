Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Direk Pozuyla Olay Oldu! ‘Keşke Giyinik Olsaydın’ Dediler… Sosyal Medyadan Tepki Aldı!

Uzun bir süredir Mohammed Al Saloussi’yle güzel bir birlikteliği olan Şeyma Subaşı, son zamanlarda sevgilisiyle sık sık paylaşım yapıyor ve gündemde deprem etkisi yaratıyordu. Fakat ünlü ismin geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı akıllara durgunluk verdi. Direk dansı yaparken tercih ettiği kıyafetiyle tüm dengeleri değiştiren Şeyma Subaşı’nın iç çamaşırı giymemesinden ziyade bikini altı ve sporcu atletiyle verdiği poz, sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer almaya devam ediyor. Ünlü ismin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken son fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından ardı arkası kesilmeyen tepkiler geldi. Direk dansı sırasında tercih ettiği kıyafetle gündemde yankı uyandıran Subaşı’nın iç çamaşırı giymediği dikkatlerden kaçmadı.