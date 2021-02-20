İbo Show'a Dengeleri Değiştirecek Rakip Geldi! Sunucuları İbo Show'un İlk Konukları Çıktı, Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor?

Müzik camiasının başarılı isimlerinden birisi olan İbrahim Tatlıses 9 yıl kadar bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamış ve İbo Show programıyla gündemde ses getirmişti. Yıllar sonra yeniden seyirci karşısına çıkan programa gelecek olan rakibin ise Hakan Altun ve Sibel Can’ın sunuculuğunda olacak olan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programı olduğu belirtildi. Programın yayın tarihi içinse sayılı günler kaldı.

Müzik dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Sibel Can ve Hakan Altun, seslendirdiği efsane şarkılarıyla beraber gündemde yankı uyandırmaya gelmek için kollar sıvadı. İbo Show’a rakip olacağı söylenilen ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programının ilk tanıtımı yayımlandı. Bunun yanı sıra programda seslendirilen parçaların sanatçılarının hayatları, şarkıları, yakınları ve birçok sürprizle ekranlarda yer alacağı belirtildi.