İbo Show'a Dengeleri Değiştirecek Rakip Geldi! Sunucuları İbo Show'un İlk Konukları Çıktı, Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanlarda gündemden düşmeyen konulardan birisi olan ve İbo Show’a rakip geldiği söylenilen o program tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi bu haber karşısında merakını gizleyemezken yayın hayatına başlayacak olan o programın sunucularının İbo Show’un ilk konukları olduğu söylendi. Ortaya çıkan detayla beraber sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulunarak İbo Show’un her daim zirvede olacağını belirtti.
Müzik camiasının başarılı isimlerinden birisi olan İbrahim Tatlıses 9 yıl kadar bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamış ve İbo Show programıyla gündemde ses getirmişti. Yıllar sonra yeniden seyirci karşısına çıkan programa gelecek olan rakibin ise Hakan Altun ve Sibel Can’ın sunuculuğunda olacak olan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programı olduğu belirtildi. Programın yayın tarihi içinse sayılı günler kaldı.
Müzik dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Sibel Can ve Hakan Altun, seslendirdiği efsane şarkılarıyla beraber gündemde yankı uyandırmaya gelmek için kollar sıvadı. İbo Show’a rakip olacağı söylenilen ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programının ilk tanıtımı yayımlandı. Bunun yanı sıra programda seslendirilen parçaların sanatçılarının hayatları, şarkıları, yakınları ve birçok sürprizle ekranlarda yer alacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.