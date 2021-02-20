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- 20 Şub 2021 - 17:41 G: 20 Şub 2021 - 17:56

Analitik Zeka Ne Demek ve Analitik Düşünme Nedir? Analitik Zeka Türü İle İlgili Bilgiler

Zeka türleri arasında analitik zeka araştırılıyor. Analitik zeka ne demek? Analitik düşünme nedir? Analitik zeka hakkında ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Zeka türleri arasında en dikkat çekenlerden biri analitik zeka oluyor. Son dönemlerde akademik çalışmalarda da sürekli gündeme gelen analitik zekanın nasıl işlediği, ne anlama geldiği ya da analitik zekaya sahip olmasının nasıl faydaları olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Birçok farklı zeka türü olmakla beraber analitik zeka kişilerin karakterleri ile ilişkili olarak ele alınması bakımından dikkat çekiyor. Analitik zeka çözüm odaklı olan kişilerde görülmekle beraber birçok zaman analitik düşünme biçiminde de kullanılabiliyor. Çözüm odaklın kişilerin zeka türü olarak da bilinen analitik zekanın kelime anlamı ise çözümlemeli ya da çözümsel olan şey olarak tanımlanıyor.

20 Şub 2021 - 17:41 - Yaşam

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