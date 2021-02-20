Ünlü Kadın Spiker Nazlı Canyurt İstifa Etti! Nazlı Canyurt Sergen Yalçın Olayı Nedir? Nazlı Canyurt Kimdir?
BEİN Sport spikeri Nazlı Canyurt, Sergen Yalçın ile yaşadığı olandan sonra istifasını açıkladı. Peki, Nazlı Canyurt Sergen Yalçın olayı nedir? İşte detaylar...
BEİN Sport’ta spor spikeri olarak görev yapan Nazlı Canyurt geçtiğimiz aylarda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı olayın ardından istifa etme kararı aldığını açıkladı. 2011 yılından bu yana BEİN Sport ekranlarında spor spikeri olarak görev yapan Canyurt, 3 aydır devam eden baskıların daha fazla yıpratıcı olmasını istemediğinden dolayı kanaldaki işinden istifa ettiğini açıkladı. Nazlı Canyurt istifasını uzun bir metin ile açıkladı. 10 yıl önce mesleğe büyük bir heyecan ile başladığını ve bu süreçte çok fazla deneyim edindiğini açıklayan Canyurt, uzun zamandır düşündüğünü ve son dönemde Sergen Yalçın ile arasında geçen olayın ardından doğru zamanın geldiğine karar verdiğini belirterek BEİN Sport’taki spikerlik görevinden istifa ettiğini açıkladı.
20 Şub 2021 - 17:53 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.