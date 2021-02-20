Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Şub 2021 - 18:21 G: 20 Şub 2021 - 18:32

Müge Anlı’da Müslüm Gürses’in Hayatı Neredeyse Gerçek Oldu! 2008 Yılından Beri Stüdyoda Bir İlk Gerçekleşti! Doğum Gününde Hayatının En Anlamlı Hediyesini Aldı!

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir ilk gerçekleşti. 2008 yılından beri aralıksız bir şekilde sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ele aldığı konu izleyenler tarafından Müslüm Gürses’in hayatına benzetildi. Hayatı boyunca kardeşlerini arayan Zeynettin’in hikayesi seyircilerin yüreklerine dokundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

1999 senesinde kardeşlerini Antalya ilinde kaybeden Zeneyttin, Müge Anlı ve ekibinden kardeşlerinin bulunmasını istemişti. Çocuk yaştayken kardeşlerini kaybeden Zeynettin, ömrü boyunca kardeşlerini arayarak geçirdiğini dile getirdi. Müge Anlı ise Zeynettin’in doğum gününün kısa bir süre sonra olduğunu öğrenince ekiplerini Zeynettin’in kardeşlerini bulması için en hızlı şekilde harekete geçirdi.

22 yıl boyunca kardeşlerini arayan Zeynettin’e doğum gününde büyük sürpriz yapıldı. Kardeşlerini bulduğunu duyuran Müge Anlı, Zeynettin’e güzel haberi verdi. Büyük kardeşinin eşinin izin vermediğini bu yüzden programa katılamayacağını duyururken tepkisini de dile getirdi. “Eşinizi böyle sıkıştırırsanız ‘eşim kaçtı’ diye programa gelirsiniz” ifadesine yer verdi.

20 Şub 2021 - 18:21 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Bile Merakla Bekliyor! Sadece Saatler Kaldı! Müge Anlı'ya Konu Olacak Olay Dizi Oldu! İşte Kadro, İşte Ekip... mask
Müge Anlı Bile Merakla Bekliyor! Sadece Saatler Kaldı! Müge Anlı'ya Konu Olacak Olay Dizi Oldu! İşte Kadro, İşte Ekip...
Esra Erol'da 3 Çocuk Perişan Kaldı! Anneleri Küflü Ekmek Yediriyordu İddiası Ortalığı Karıştırdı! "Bu İnsanlığa Sığar mı?" mask
Esra Erol'da 3 Çocuk Perişan Kaldı! Anneleri Küflü Ekmek Yediriyordu İddiası Ortalığı Karıştırdı! "Bu İnsanlığa Sığar mı?"
Müge Anlı Konuklarına Para Mı Veriyor? Ortaya Çıkan İddialara Çok Sert Yanıt Verdi! “Otel ve Yol Masrafı…” mask
Müge Anlı Konuklarına Para Mı Veriyor? Ortaya Çıkan İddialara Çok Sert Yanıt Verdi! “Otel ve Yol Masrafı…”
Müge Anlı'ya Didem Arslan Yılmaz Şoku! Arif Verimli Programları Değiştirdi mi? İşte O Açıklama... mask
Müge Anlı'ya Didem Arslan Yılmaz Şoku! Arif Verimli Programları Değiştirdi mi? İşte O Açıklama...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! 22 Yıldır Hasret Kaldığı Kardeşlerini Önce Buldu Sonra Yine Kaybetti! Müjdeli Haber Tokat’tan Geldi… mask
Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! 22 Yıldır Hasret Kaldığı Kardeşlerini Önce Buldu Sonra Yine Kaybetti! Müjdeli Haber Tokat’tan Geldi…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Kişi İzliyor Ama Bu Gerçeği Bilmiyor! Meğer Müge Anlı... mask
Müge Anlı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Kişi İzliyor Ama Bu Gerçeği Bilmiyor! Meğer Müge Anlı...
Müge Anlı Bile Engel Olamadı! Stüdyo Gerildikçe Gerildi! Önce İzin İstedi Sonra Terliği Aldığı Gibi... mask
Müge Anlı Bile Engel Olamadı! Stüdyo Gerildikçe Gerildi! Önce İzin İstedi Sonra Terliği Aldığı Gibi...
Müge Anlı Yine mi İhanete Uğruyor? Arif Hoca Hakkında Çıkan O İddia Şok Etti! İşler Karışıyor... mask
Müge Anlı Yine mi İhanete Uğruyor? Arif Hoca Hakkında Çıkan O İddia Şok Etti! İşler Karışıyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı Bile Merakla Bekliyor! Sadece Saatler Kaldı! Müge Anlı'ya Konu Olacak Olay Dizi Oldu! İşte Kadro, İşte Ekip... mask
Müge Anlı Bile Merakla Bekliyor! Sadece Saatler Kaldı! Müge Anlı'ya Konu Olacak Olay Dizi Oldu! İşte Kadro, İşte Ekip...
Kerem Bürsin Paylaşınca Hande Erçel Peş Peşe Yorumlar Attı! Efsanesin Dedi, Sosyal Medya Sallandı! O Paylaşım... mask
Kerem Bürsin Paylaşınca Hande Erçel Peş Peşe Yorumlar Attı! Efsanesin Dedi, Sosyal Medya Sallandı! O Paylaşım...
Müge Anlı’da Müslüm Gürses’in Hayatı Neredeyse Gerçek Oldu! 2008 Yılından Beri Stüdyoda Bir İlk Gerçekleşti! Doğum Gününde Hayatının En Anlamlı Hediyesini Aldı! mask
Müge Anlı’da Müslüm Gürses’in Hayatı Neredeyse Gerçek Oldu! 2008 Yılından Beri Stüdyoda Bir İlk Gerçekleşti! Doğum Gününde Hayatının En Anlamlı Hediyesini Aldı!
Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kimdir? Fırat Yılmaz Çakıroğlu Neden Öldü? mask
Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kimdir? Fırat Yılmaz Çakıroğlu Neden Öldü?
Öğretmenler Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak? Öğretmenler Ne Zaman Aşılanacak? mask
Öğretmenler Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak? Öğretmenler Ne Zaman Aşılanacak?
Survivor'da Öykü Köşeye Sıkıştı! Acun Ilıcalı Soru Bombardımana Tuttu! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Öykü Köşeye Sıkıştı! Acun Ilıcalı Soru Bombardımana Tuttu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL