Müge Anlı’da Müslüm Gürses’in Hayatı Neredeyse Gerçek Oldu! 2008 Yılından Beri Stüdyoda Bir İlk Gerçekleşti! Doğum Gününde Hayatının En Anlamlı Hediyesini Aldı!
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir ilk gerçekleşti. 2008 yılından beri aralıksız bir şekilde sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ele aldığı konu izleyenler tarafından Müslüm Gürses’in hayatına benzetildi. Hayatı boyunca kardeşlerini arayan Zeynettin’in hikayesi seyircilerin yüreklerine dokundu.
1999 senesinde kardeşlerini Antalya ilinde kaybeden Zeneyttin, Müge Anlı ve ekibinden kardeşlerinin bulunmasını istemişti. Çocuk yaştayken kardeşlerini kaybeden Zeynettin, ömrü boyunca kardeşlerini arayarak geçirdiğini dile getirdi. Müge Anlı ise Zeynettin’in doğum gününün kısa bir süre sonra olduğunu öğrenince ekiplerini Zeynettin’in kardeşlerini bulması için en hızlı şekilde harekete geçirdi.
22 yıl boyunca kardeşlerini arayan Zeynettin’e doğum gününde büyük sürpriz yapıldı. Kardeşlerini bulduğunu duyuran Müge Anlı, Zeynettin’e güzel haberi verdi. Büyük kardeşinin eşinin izin vermediğini bu yüzden programa katılamayacağını duyururken tepkisini de dile getirdi. “Eşinizi böyle sıkıştırırsanız ‘eşim kaçtı’ diye programa gelirsiniz” ifadesine yer verdi.
20 Şub 2021 - 18:21 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.