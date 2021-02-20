Müge Anlı’da Müslüm Gürses’in Hayatı Neredeyse Gerçek Oldu! 2008 Yılından Beri Stüdyoda Bir İlk Gerçekleşti! Doğum Gününde Hayatının En Anlamlı Hediyesini Aldı!

1999 senesinde kardeşlerini Antalya ilinde kaybeden Zeneyttin, Müge Anlı ve ekibinden kardeşlerinin bulunmasını istemişti. Çocuk yaştayken kardeşlerini kaybeden Zeynettin, ömrü boyunca kardeşlerini arayarak geçirdiğini dile getirdi. Müge Anlı ise Zeynettin’in doğum gününün kısa bir süre sonra olduğunu öğrenince ekiplerini Zeynettin’in kardeşlerini bulması için en hızlı şekilde harekete geçirdi.

22 yıl boyunca kardeşlerini arayan Zeynettin’e doğum gününde büyük sürpriz yapıldı. Kardeşlerini bulduğunu duyuran Müge Anlı, Zeynettin’e güzel haberi verdi. Büyük kardeşinin eşinin izin vermediğini bu yüzden programa katılamayacağını duyururken tepkisini de dile getirdi. “Eşinizi böyle sıkıştırırsanız ‘eşim kaçtı’ diye programa gelirsiniz” ifadesine yer verdi.