Kerem Bürsin Paylaşınca Hande Erçel Peş Peşe Yorumlar Attı! Efsanesin Dedi, Sosyal Medya Sallandı! O Paylaşım...

Sen Çal Kapımı dizisinin daha başladığı ilk gününden Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin çok uyumlu olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları sevgili olmalarını temenni etmişti. Hatta temenniler artık boyut atlamış ve çiftin sevgili olduğu yönünde ardı arkası kesilmeyen iddialar gündeme gelmişti. Fakat son zamanlarda çiftin bu iddialar yüzünden birbirinden uzak kaldığı söylentiler arasındaydı. Kerem Bürsin’in son paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı.

Bir küs bir barışık olduğu iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in son zamanlarda beraber paylaşımlar yapmaması ve fotoğraflarına yorumlar atmaması milyonların gözünden kaçmıyordu. Konu hakkında sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum gelirken nihayet çift bu duruma bir son verdi. Geride bıraktığımız gün yeni bir paylaşım yapan Kerem Bürsin’e Hande Erçel’den ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.