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- 20 Şub 2021 - 19:01 G: 20 Şub 2021 - 19:11

Kerem Bürsin Paylaşınca Hande Erçel Peş Peşe Yorumlar Attı! Efsanesin Dedi, Sosyal Medya Sallandı! O Paylaşım...

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel safhasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftin her paylaşımı sosyal medyada olay olurken geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin’in Hande Erçel’in evine taşındığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Çift sessizliğini bozdu ve Kerem Bürsin’in sosyal medya hesabında paylaştığı son gönderisine peş peşe yorum atan Hande Erçel tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinin daha başladığı ilk gününden Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin çok uyumlu olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları sevgili olmalarını temenni etmişti. Hatta temenniler artık boyut atlamış ve çiftin sevgili olduğu yönünde ardı arkası kesilmeyen iddialar gündeme gelmişti. Fakat son zamanlarda çiftin bu iddialar yüzünden birbirinden uzak kaldığı söylentiler arasındaydı. Kerem Bürsin’in son paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı.

Bir küs bir barışık olduğu iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in son zamanlarda beraber paylaşımlar yapmaması ve fotoğraflarına yorumlar atmaması milyonların gözünden kaçmıyordu. Konu hakkında sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum gelirken nihayet çift bu duruma bir son verdi. Geride bıraktığımız gün yeni bir paylaşım yapan Kerem Bürsin’e Hande Erçel’den ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi.

20 Şub 2021 - 19:01 Ankara- Magazin

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