Serenay Sarıkaya Kırmızı Bikinisini Giydi, Fiziğiyle Olay Oldu! Kışın Ortasında Yaz Yaşatınca Beğeni Butonu Çöktü! Sosyal Medya Çalkalandı! “Cesaret, İddia ve Güzellik…”
Şimdilerde Maldivler tatilinde olan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, takipçilerine kışın ortasında adeta yaz yaşattı. Ünlü oyuncunun her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum giderken giydiği kırmızı bikinisi ve fiziği sosyal medyada olay oldu.
Son zamanların en çok etkileşim alan isimlerinden birisi olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başlayınca gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Ünlü oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından mercek altına alınırken Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarıkaya’nın her fotoğrafına anında beğeni gelirken kırmızı bikinisiyle verdiği o pozla beraber beğeni butonu çöktü. Fiziği ise olay oldu…
Kaz Dağları’nda yaptığı tatilin ardından İstanbul’a dönerek işlerini halleden ve sonrasında yeni bir tatile yelken açıp Maldivler’e giden Serenay Sarıkaya, kış aylarında tüm takipçilerine yaz mevsimini resmen yaşattı. Ünlü oyuncu tatilindeki hemen hemen her karesini takipçileriyle paylaşarak sosyal medyanın diline düştü. Kırmızı bikinisi ve fiziği takipçilerinden tam not alırken, o fotoğraf gündemde yankı uyandırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.