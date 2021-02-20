Esra Erol’da Mağdur Bir Kadının Yüzü Güldü! Boşanma Haberini Alınca Sevinç Çığlıkları Attı! Milyonlar O Kadın İçin Tek Yürek Oldu!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılarak 4 yıldır boşanmak isteyip de boşanamadığı eşinin nerede olduğunu bilmeyen Sevda Hanım’a Esra Erol resmen yeni bir kapı açtı. 8 yıldır evli olan ve 4 yıl önce hem kendisini hem de çocuğunu terk ederek başka bir kadına giden Sevda Hanım’ın eşi Mehmet Bey, canlı yayına geldi. Esra Erol ise yayınlanan son bölümde Sevda Hanım’a müjdeli haberi verdi. Sevda Hanım aldığı haber karşısında stüdyoda sevinç çığlıkları attı.
Oya adında başka bir kadına giden Mehmet Bey, gitmeden önce eşi Sevda Hanım’a askerlik arkadaşının düğününe gideceğini söylemiş ve kıyafetlerini giyerek evden çıkmıştı. Daha sonra eşi Mehmet’in askerlik arkadaşının düğününe değil de kendi nişanına gittiğini öğrenen Sevda Hanım, Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol ise bilindiği üzere tüm desteğini Sevda Hanım’a verdi.
Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Mehmet Bey ve Sevda Hanım yeniden karşı karşıya geldi. Yapılan konuşmaların ardından Esra Erol Sevda Hanım’a müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında sevincine engel olamayan Sevda Hanım, “Sizin sosyal medya hesabınızdaki gönderileri görünce yalnız değilim dedim. Ağrı’da çok yalnızdım çünkü bana kimse yardım etmedi. Ben gerçekten yalnız olmadığımı size başvurunca anladım!” ifadelerine yer verdi.
20 Şub 2021 - 20:30 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.