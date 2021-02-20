Esra Erol’da Mağdur Bir Kadının Yüzü Güldü! Boşanma Haberini Alınca Sevinç Çığlıkları Attı! Milyonlar O Kadın İçin Tek Yürek Oldu!

Oya adında başka bir kadına giden Mehmet Bey, gitmeden önce eşi Sevda Hanım’a askerlik arkadaşının düğününe gideceğini söylemiş ve kıyafetlerini giyerek evden çıkmıştı. Daha sonra eşi Mehmet’in askerlik arkadaşının düğününe değil de kendi nişanına gittiğini öğrenen Sevda Hanım, Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol ise bilindiği üzere tüm desteğini Sevda Hanım’a verdi.

Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Mehmet Bey ve Sevda Hanım yeniden karşı karşıya geldi. Yapılan konuşmaların ardından Esra Erol Sevda Hanım’a müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında sevincine engel olamayan Sevda Hanım, “Sizin sosyal medya hesabınızdaki gönderileri görünce yalnız değilim dedim. Ağrı’da çok yalnızdım çünkü bana kimse yardım etmedi. Ben gerçekten yalnız olmadığımı size başvurunca anladım!” ifadelerine yer verdi.