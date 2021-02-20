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- 20 Şub 2021 - 21:00 G: 20 Şub 2021 - 21:05

Survivor’da Ortaya Çıkan Gerçek Şaşırttı! Eski Yarışmacı Kadınların Bakımı Hakkında Her Şeyi Tek Tek Anlattı! O Açıklama Tüm Türkiye’yi Salladı!

Survivor 2021 sezonu yayın hayatına seri bir şekilde devam ederken seyircinin program hakkında merak ettiği konuların ardı arkası kesilmiyor. Uzun bir aranın ardından yarışmanın yeniden ekranlarda boy göstermeye başlaması milyonlarca kişinin tüm dikkatini üzerine çekmişti. Fakat seyirci, program hakkında birçok şeyi merak ediyor ve özellikle kadınların bakımları nasıl yaptığını araştırıyordu. O isimden açıklama gecikmedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her yeni bölümünde ekranlarda büyük yankı uyandıran ve Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda olan Survivor 2021 sezonu, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Fakat seyirci yarışmacıların adada zorlu yaşam mücadelesini gördükçe kadınların bakımlarını nasıl yaptığını, saçlarını neyle yıkadığını ve daha birçok konuyu merak ettiğini dile getiriyor. Eski yarışmacı ise konu hakkında merak edilenleri bir bir anlattı.

Son zamanların en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Survivor 2021 sezonu, Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yayın hayatına başarıyla devam ediyor. Adadaki yarışmacıların yaşam tarzı dikkatlerden kaçmazken binlerce kişi kişisel bakımlarını nasıl yaptığını düşünüyor. Son zamanlarda kadınların bakımı hakkında birçok konuyu merak eden seyirciye o isimden açıklama geldi. Meğer…

20 Şub 2021 - 21:00 Ankara- Survivor 2021

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