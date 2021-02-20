Kırmızı Oda Dizisini İzleyenler Şok Oldu! Önce Taciz Etti, Sonra Kuşağını Bağladı! Gözyaşları Sel Oldu!
Tv8 ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda dizisi, yayınlanan son bölümüyle beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Son zamanlarda Kumru karakterinin hikayesine ağrılık verilen dizide ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Kumru’nun hayat hikayesi hakkında ortaya çıkan detayların ardından seyirci o adama öfke kusmaya başladı. Meğer önce taciz etmiş sonra kuşağını bağlayarak gelinlikle evinden çıkarmış…
Çok küçük yaşlarda travma dolu bir hayat yaşadığını Doktor Hanım’a anlatan Kumru, üvey babasının kendisine küçük yaşlarda yaklaşmaya çalıştığını ve hatta taciz ettiğini gözyaşları içinde söylemişti. Annesine bu durumu söylediğinde kendisine inanmayan ve sürekli ‘yalancı’ dediğini söyleyen Kumru, televizyon gündeminde adeta deprem etkisi yaratmıştı. Üvey babasının kendisine taciz ettiğini söylediğinde annesinin ona inanmaması üzerine Kumru babaannesinin evine gönderildiğini belirtmişti.
Daha çok küçükken acı dolu hayata adım atan Kumru, babaannesinin yanına gönderilmesinin ardından orada az da olsa mutlu olduğunu söylemişti. Fakat Kumru’nun bu mutluluğu da çok uzun sürmemiş ve birkaç yıl sonra babaannesinin hasta olduğunu öğrendiğini belirtmişti. Öleceğini öğrenen babaannesi ise çareyi onu genç yaşta evlendirmekte bulmuştu.
20 Şub 2021 - 21:23 Ankara- Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.