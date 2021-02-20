Kırmızı Oda Dizisini İzleyenler Şok Oldu! Önce Taciz Etti, Sonra Kuşağını Bağladı! Gözyaşları Sel Oldu!

Çok küçük yaşlarda travma dolu bir hayat yaşadığını Doktor Hanım’a anlatan Kumru, üvey babasının kendisine küçük yaşlarda yaklaşmaya çalıştığını ve hatta taciz ettiğini gözyaşları içinde söylemişti. Annesine bu durumu söylediğinde kendisine inanmayan ve sürekli ‘yalancı’ dediğini söyleyen Kumru, televizyon gündeminde adeta deprem etkisi yaratmıştı. Üvey babasının kendisine taciz ettiğini söylediğinde annesinin ona inanmaması üzerine Kumru babaannesinin evine gönderildiğini belirtmişti.

Daha çok küçükken acı dolu hayata adım atan Kumru, babaannesinin yanına gönderilmesinin ardından orada az da olsa mutlu olduğunu söylemişti. Fakat Kumru’nun bu mutluluğu da çok uzun sürmemiş ve birkaç yıl sonra babaannesinin hasta olduğunu öğrendiğini belirtmişti. Öleceğini öğrenen babaannesi ise çareyi onu genç yaşta evlendirmekte bulmuştu.