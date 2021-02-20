Yasak Elma Dizisinde Şeytan Üçgeni, Şeytan İkigenine Düştü! En Etkili Eleman Arka Planda Kaldı! İşler Karışıyor...
Entrikalarla dolu olan Yasak Elma dizisi her pazartesi ekranlarda reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son zamanlarda dizinin senaryosunda meydana gelen değişimler ise milyonlarca kişiyi büyük bir şokun içerisine sürüklemişti. Bu şok edici olaylardan birisi de Ender’in değil Şahika’nın Hasan Ali’yle evlenmesi olmuştu. Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından en etkili karakterlerden birisinin geri planda kaldığı dikkatlerden kaçmadı.
Hemen hemen her bölümüyle ekranlarda kahkaha tufanı kopmasına vesile olan Yasak Elma dizisinin başrollerini canlandıran Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam’ın performansları herkesi büyülemeye devam ediyor. Her biri birbirinden komik olan üçlünün son zamanlarda ‘ayran içtik ayrı düştük’ hesabı, birbirinden bağımsız olmaları dikkatlerden kaçmadı. Milyonlarca kişi o ismin çok geri planda kaldığını ifade etti.
Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Ender ve Şahika’nın Hasan Ali’ye yaptığı hain plan tüm dengelerin değişmesine neden oldu. Bu durumun ardından ikilinin sürekli beraber olup Yıldız’ın baya geri planda kaldığı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Yıldız’ın Çağatay’la evlenmesinin ardından entrikalara son verdiğini düşünmeye başladı. Fakat senaristten Yıldız için yeni bir hamle bekleniyor.
20 Şub 2021 - 21:53 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.