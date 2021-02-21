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- 21 Şub 2021 - 11:19 G: 21 Şub 2021 - 11:27

Murat Boz, Aslı Enver'le Barışma Sinyallerini Yaktı! Klipindeki O Detay Şok Yaşattı! Yoksa Aslı Enver mi?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Murat Boz, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının her paylaşımı olay yaratırken yeni şarkısı Sevgilim’in klibi yayımlandı. Klipteki o detay tüm dikkatleri üzerine çekerken milyonlarca kişinin aklına gelen tek isim ‘Aslı Enver’ oldu. Bu benzerliğin ardından Murat Boz’un takipçi kitlesi ‘Aslı Enver’i unutamadı’ şeklinde birçok yorumda bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aslı Enver ve Murat Boz uzun bir süre önce güzel bir birlikteliğe adım atmış ve sosyal medya gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasında yer almışlardı. Fakat çiftin mutlu birlikteliğine gölge düşmüş, ayrılma kararıyla sosyal medyada deprem etkisi yaratmışlardı. Geçtiğimiz aylarda ise Aslı Enver, Murat Boz’un hayran sayfasını yanlışlıkla takibe almış ve sonra hemen takibi bırakmıştı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisini takip ettiği haberleri ise hızla yayılmıştı. Murat Boz’un klipindeki kişi ise…

Murat Boz ise geçtiğimiz haftalarda bir şarkı sözü paylaşarak, Aslı Enver’e gönderme yaptığı konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından Murat Boz’dan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü şarkıcının klipindeki o ismin Aslı Enver’e benzerliği akıllara durgunluk verdi. Milyonlarca kişi sosyal medyada konu hakkında birçok yorum yaptı.

21 Şub 2021 - 11:19 Ankara- Magazin

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