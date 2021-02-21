Murat Boz, Aslı Enver'le Barışma Sinyallerini Yaktı! Klipindeki O Detay Şok Yaşattı! Yoksa Aslı Enver mi?

Aslı Enver ve Murat Boz uzun bir süre önce güzel bir birlikteliğe adım atmış ve sosyal medya gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasında yer almışlardı. Fakat çiftin mutlu birlikteliğine gölge düşmüş, ayrılma kararıyla sosyal medyada deprem etkisi yaratmışlardı. Geçtiğimiz aylarda ise Aslı Enver, Murat Boz’un hayran sayfasını yanlışlıkla takibe almış ve sonra hemen takibi bırakmıştı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisini takip ettiği haberleri ise hızla yayılmıştı. Murat Boz’un klipindeki kişi ise…

Murat Boz ise geçtiğimiz haftalarda bir şarkı sözü paylaşarak, Aslı Enver’e gönderme yaptığı konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından Murat Boz’dan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü şarkıcının klipindeki o ismin Aslı Enver’e benzerliği akıllara durgunluk verdi. Milyonlarca kişi sosyal medyada konu hakkında birçok yorum yaptı.