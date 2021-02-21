Müge Anlı ve Esra Erol Birleşti, Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı! O Anlar İçleri Eritti! "Helal Olsun!"

Esra Erol ve Müge Anlı’nın program sunduğu ATV kanalına dün itibariyle yeni bir dizi dahil oldu. Her iki sunucuda yayın sırasında yeni başlayacak olan diziyi söylemiş ve tüm dikkatleri üzerlerine çekmişti. İlk bölümü daha dün yayımlanan ‘ Kardeşlerim’ dizisi ekranlarda yankı uyandırdı. Müge Anlı ve Esra Erol’un ortaya koydukları bu dizide dikkat çeken konu ise hikayelerin benzerliğiydi. Kardeşlerim daha ilk bölümden izlenme rekorları kırdı.

ATV ekranlarında yeni yayınlanacak olan Kardeşlerim dizisinin ilk bölümünden önce programlarında açıklama yapan Esra Erol ve Müge Anlı, diziyi kendilerinin de izleyeceğini dile getirmişlerdi. Son derece etkili bir senaryosu olan dizinin ilk bölümü ekranlarda duygu seli yaşanmasına neden oldu. Milyonlarca kişi o sahnelerle beraber adeta büyük bir yıkım yaşadı. Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü sosyal medyada en çok etkileşim alan dizilerden birisi oldu.