Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Şok Ayar! Öyle Bir Şey Dedi ki, Lafı Gediğine Koydu! "Az Bile Dedin!"

Hemen hemen her paylaşımlarıyla magazin gündeminde yoğun bir yankı uyandıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel safhasında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftin pozitif uyumları ve enerjisi herkesin beğenisini alırken, Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında çift arasında geçen konuşma akıllara durgunluk verdi. Hande Erçel, Kerem Bürsin’e öyle bir şey söyledi ki…

Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızları parlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerlerine çekerek magazin gündeminde uzun soluklu yer alıyorlar. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarını eskisi kadar aktif kullanmayan oyuncular, beraberinde yeni konuları getiriyorlar. Çiftin hayran kitlesi bir dargın bir barışık olduklarını söylüyor fakat Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bu durumların yaşanmasının ardından tüm dengeleri değiştiriyordu.