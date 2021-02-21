Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Şok Ayar! Öyle Bir Şey Dedi ki, Lafı Gediğine Koydu! "Az Bile Dedin!"
Son zamanların sosyal medyadan en çok etkileşim alan dizilerinden birisi olan Sen Çal Kapımı, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Dizide başrollere hayat veren Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in her paylaşımı ise olay oluyor. Bunun yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölümünün ardından fragman geldi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasında geçen konuşmalar ise seyircinin dikkatinden kaçmadı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’e tokat gibi bir cevap verdi.
Hemen hemen her paylaşımlarıyla magazin gündeminde yoğun bir yankı uyandıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel safhasında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftin pozitif uyumları ve enerjisi herkesin beğenisini alırken, Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında çift arasında geçen konuşma akıllara durgunluk verdi. Hande Erçel, Kerem Bürsin’e öyle bir şey söyledi ki…
Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızları parlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerlerine çekerek magazin gündeminde uzun soluklu yer alıyorlar. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarını eskisi kadar aktif kullanmayan oyuncular, beraberinde yeni konuları getiriyorlar. Çiftin hayran kitlesi bir dargın bir barışık olduklarını söylüyor fakat Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bu durumların yaşanmasının ardından tüm dengeleri değiştiriyordu.
21 Şub 2021 - 12:19 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.