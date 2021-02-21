Kim Milyoner Olmak İster ATV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yerine Yeni Dizi Bile Konuldu! Artık Ekranlarda Olmayacak!
ATV ekranlarının fenomen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunuculuğunda yayın hayatına devam ediyordu. Ta ki düne kadar. Yarışma programının yeni bölümünün yayınlanmaması herkesi şaşkına çevirdi. Yaşanan ve beklenmedik bu olayın ardından Kim Milyoner Olmak İster programının seyircisi yayından kaldırıldığını düşünmeye başladı. Yarışma programının yerine yeni bir dizi geldi!
Her hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan ve seyirciye bilgi dolu anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster programı, her zamanki gününde yayınlanmadı. Bu durum ise seyircinin aklına, “Kim Milyoner Olmak İster programı yayından mı kaldırıldı?” sorgusunu getirdi. Yapılan araştırmalar kapsamında programın yayın gününe başka bir dizi getirildiği ve Kim Milyoner Olmak İster’in akıbetinin belli olmadığı söylentiler arasında yer aldı.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda olan ve her yayın gününde ekranlarda reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı yayın gününde yayınlanmamasıyla beraber gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Bu durum ise bilgi seven seyircinin, büyük bir hüzün yaşamasına neden oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster’in akıbeti ne olacak? Yoksa yayından mı kaldırıldı?
21 Şub 2021 - 12:47 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.