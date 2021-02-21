Kim Milyoner Olmak İster ATV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yerine Yeni Dizi Bile Konuldu! Artık Ekranlarda Olmayacak!

Her hafta cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanan ve seyirciye bilgi dolu anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster programı, her zamanki gününde yayınlanmadı. Bu durum ise seyircinin aklına, “Kim Milyoner Olmak İster programı yayından mı kaldırıldı?” sorgusunu getirdi. Yapılan araştırmalar kapsamında programın yayın gününe başka bir dizi getirildiği ve Kim Milyoner Olmak İster’in akıbetinin belli olmadığı söylentiler arasında yer aldı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda olan ve her yayın gününde ekranlarda reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı yayın gününde yayınlanmamasıyla beraber gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Bu durum ise bilgi seven seyircinin, büyük bir hüzün yaşamasına neden oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster’in akıbeti ne olacak? Yoksa yayından mı kaldırıldı?