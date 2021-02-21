Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i Ezip Geçtiler! O Dizi Çifti Zirvenin Sahibi Oldu! Taç Yere Düştü...
Son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerine hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyadan en çok etkileşim alan isimler arasında yer alıyordu. Fakat son zamanlarda seyirci eskisi kadar ikiliyi desteklememeye başladı. Bu durum ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i resmen yerinden etti. İlk sırada yer alan çift ise…
Her hafta yayınlanan diziler arasında reyting savaşının yanı sıra sosyal medya etkileşimleri de oldukça önemli rol oynuyor. Dizilerin izleyici kitlesi her bölümün ardından paylaşımlar yaparak ‘en popüler dizi çiftleri’ başlığı altında haftanın en çok konuşulan isimlerini yayımlıyor. Son zamanlarda bu çiftler kuşkusuz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’di. Fakat o dengeler değişeli uzun bir zaman oldu. Bakın şimdi birincilik tacını takan isimler kim…
Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı, Çukur, Sefirin Kızı ve daha birçok dizi sosyal medya kullanıcılarında etkileşim alıyor ve birincilik tacını takmak için adeta rekabet içerisine giriyorlar. Geçtiğimiz zamanlara bakıldığı zaman elbette ki Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bu çiftlere fırsat vermiyor ve her hafta birincilik tacını kendileri takıyorlardı. Fakat bu sefer işler değişti.
21 Şub 2021 - 13:05 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.