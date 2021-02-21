Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i Ezip Geçtiler! O Dizi Çifti Zirvenin Sahibi Oldu! Taç Yere Düştü...

Her hafta yayınlanan diziler arasında reyting savaşının yanı sıra sosyal medya etkileşimleri de oldukça önemli rol oynuyor. Dizilerin izleyici kitlesi her bölümün ardından paylaşımlar yaparak ‘en popüler dizi çiftleri’ başlığı altında haftanın en çok konuşulan isimlerini yayımlıyor. Son zamanlarda bu çiftler kuşkusuz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’di. Fakat o dengeler değişeli uzun bir zaman oldu. Bakın şimdi birincilik tacını takan isimler kim…

Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı, Çukur, Sefirin Kızı ve daha birçok dizi sosyal medya kullanıcılarında etkileşim alıyor ve birincilik tacını takmak için adeta rekabet içerisine giriyorlar. Geçtiğimiz zamanlara bakıldığı zaman elbette ki Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bu çiftlere fırsat vermiyor ve her hafta birincilik tacını kendileri takıyorlardı. Fakat bu sefer işler değişti.